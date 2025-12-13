Polisin GBT kontrolü istediği araçta ceset bulundu

İstanbul Pendik sahilindeki parkta devriye görevi yapan polis ekiplerinin şüphelendiği park halindeki bir otomobilde, GBT kontrolü yapılmak istenirken ön koltukta hareketsiz yatan bir genç fark edildi. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Polisin GBT kontrolü istediği araçta ceset bulundu
Yayınlanma:

Olay, Pendik sahiline komşu bir park alanında meydana geldi. Rutin devriye görevini yürüten emniyet güçleri, şüpheli gördükleri park halindeki bir araca yaklaştı. Ekipler, araçta bulunan kişinin kimlik kontrolünü (GBT) yapmak maksadıyla aracın camını tıklattı.

Polis, bu sırada otomobilin ön sağ koltuğunda oturan kişinin tamamen hareketsiz olduğunu tespit etti.

Durumun acilen bildirilmesi üzerine, olay mahalline itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye birimlerinin aracı açmasının ardından yapılan incelemede, ön sağ koltukta bulunan gencin yaşamını yitirdiği kesinleşti.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU NETLEŞECEK

Hayatını kaybeden gencin, ilk iddialara göre uyuşturucu madde etkisinde kalarak yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Ancak şahsın kesin ölüm nedeni, adli tıp kurumunda yapılacak detaylı otopsi işleminin ardından açıklığa kavuşacak.

Türk-İş’in asgari ücret talebi belli olduTürk-İş’in asgari ücret talebi belli olduEkonomi
Çocuklara satılacaktı: Tarihi geçmiş tonlarca cips ve çikolata imha edildi!Çocuklara satılacaktı: Tarihi geçmiş tonlarca cips ve çikolata imha edildi!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pendik
Günün Manşetleri
İstanbul ve İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu
Ankara’da 'Ruhsuzlar' adlı suç örgütüne büyük darbe
Sanatçı Güllü’nün kızı tutuklandı
Karadeniz ve Akdeniz'de 10 dakika içinde 3 deprem!
Trump'ın olduğu 19 yeni fotoğraf yayımlandı!
5 ilimizde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor
İlk duruşma tarihi belli oldu!
Ankara’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı
Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
İstanbul’da İklim Eylemi Konferansı düzenlendi
Çok Okunanlar
Sanatçı Güllü’nün kızı tutuklandı Sanatçı Güllü’nün kızı tutuklandı
Bu illerde kar ve kuvvetli yağış bekleniyor Bu illerde kar ve kuvvetli yağış bekleniyor
Akaryakıta gece yarısı indirim! Akaryakıta gece yarısı indirim!
Altında son durum! Altında son durum!
Kredi kartı faiz oranları düşürüldü Kredi kartı faiz oranları düşürüldü