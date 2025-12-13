Polisin GBT kontrolü istediği araçta ceset bulundu

Olay, Pendik sahiline komşu bir park alanında meydana geldi. Rutin devriye görevini yürüten emniyet güçleri, şüpheli gördükleri park halindeki bir araca yaklaştı. Ekipler, araçta bulunan kişinin kimlik kontrolünü (GBT) yapmak maksadıyla aracın camını tıklattı.

Polis, bu sırada otomobilin ön sağ koltuğunda oturan kişinin tamamen hareketsiz olduğunu tespit etti.

Durumun acilen bildirilmesi üzerine, olay mahalline itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye birimlerinin aracı açmasının ardından yapılan incelemede, ön sağ koltukta bulunan gencin yaşamını yitirdiği kesinleşti.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU NETLEŞECEK

Hayatını kaybeden gencin, ilk iddialara göre uyuşturucu madde etkisinde kalarak yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Ancak şahsın kesin ölüm nedeni, adli tıp kurumunda yapılacak detaylı otopsi işleminin ardından açıklığa kavuşacak.