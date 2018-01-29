Adana'da hafif ticari aracıyla çarptığı polis memurunun ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücünün yargılanmasına devam edildi

Adana'da hafif ticari aracıyla çarptığı polis memurunun ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücünün yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya yargılama sırasında tahliye edilen tutuksuz sanık Nezir Gültekin katılmadı.

Ölen polis memuru Hakkı Un'un eşi Asiye Un ile tarafların avukatının yer aldığı duruşmada mahkeme hakimi, emniyetten, olayın ardından çekilen görüntüler ile sanığın kullandığı aracın köprü yönünden gelirken kaydedilen görüntülerinin mahkemeye ulaştığını söyledi.

Duruşmada dinlenen görgü tanığı Ümit Akarsu, olay sırasında çalıştığı restoranın kapısının önünde olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Köprüden şehir merkezi istikametine doğru lambaları sönük bir araç hızla geçerken bir şeye vurdu. İnsanlar toplanınca ben de koşarak gittim. Vuran aracın ışıkları sönüktü. Rampaya doğru hızlı çıkıyordu. Bir şahısın yerde yattığını gördüm. Yolun kenarındaydı.

Belinde silahını görünce polis ya da bekçi olabileceğini düşündüm.155’i arayıp durumu bildirdim."

Söz hakkı verilen Asiye Un ise olayın "trafik terörü" olduğunu ifade ederek, "Ben iki çocuğumla yalnız başıma kaldım. Bu, bir trafik terörüdür. Ben çocuklarıma ne diyeceğimi bilemiyorum. Adaletinize sığınıyorum." dedi.



Mahkeme hakimi, kusur yönünden rapor hazırlanması için olayla ilgili görüntülerin Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

Asiye Un, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığın eşini bilinçli şekilde öldürdüğünü iddia ederek, tutuklanmasını istedi.

Adana'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Hakkı Un, baldızı ve ailesini otomobiliyle 15 Ağustos 2017'de evlerine götürmüş, Kurttepe Mahallesi Çatalan Köprüsü girişinde durup büfeye giderken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Sürücü Nezir Gültekin tutuklanmış, yargılama sırasında tahliye edilmişti.