Polisiye filmleri aratmayan takip! 230 saatlik kaydı izleyen özel ekip, katili kırık far parçasından buldu

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, yol kenarında bulunan bir cesetle ilgili yürütülen soruşturma, polisin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı. Olay yerinde bulunan küçük bir kırık far parçasından yola çıkan ekipler, 230 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek olayın bir trafik kazası olduğunu belirledi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖLÜMÜNÜN AYDINLATILMASI İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Korkunç olay, 19 Ekim'de İhsangazi-Araç kara yolu Kuşçular köyü mevkiinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yol kenarında İbrahim Çakal'ın cansız bedeni bulundu.

Olayın cinayet mi yoksa kaza mı olduğunun belirlenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derhal harekete geçildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde olayı aydınlatmak için özel bir ekip kuruldu.

SIRRI 'KIRIK FAR PARÇASI' VE '230 SAATLİK' GÖRÜNTÜ ÇÖZDÜ

Olay yerine giden ekipler, detaylı bir inceleme başlattı. İncelemeler sırasında, cesedin bulunduğu noktada "kırık far parçaları" tespit edildi. Bu küçük delil, soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Polis ekipleri, kaza bölgesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini mercek altına aldı. Özel ekip, tam 230 saatlik kamera kaydını titizlikle saniye saniye değerlendirdi. İncelemeler sonucunda, güzergahı kullanan 13 araç arasından şüpheli bir minibüs tespit edildi.

Şüpheli minibüsün tespit edilmesinin ardından hem teknik hem de fiziki takip başlatıldı. Polisin çalışması, şüpheli M.Ö.'nün izinin Bartın'da bulunduğunu ortaya çıkardı.

Ekipler, M.Ö.'nün kazaya karışan aracını Bartın'da bir sanayi sitesinde tamir ettirdiğini belirledi. Şüpheli, Bartın'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Kastamonu'ya getirildi.

Yapılan soruşturma sonucunda İbrahim Çakal'ın ölümünün, M.Ö.'nün kullandığı minibüsün çarpması sonucu meydana gelen bir trafik kazası olduğu kesinleşti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.