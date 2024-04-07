Polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Çobanşeşme Kavşağı Atatürk Havalimanı istikameti oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda görevli polisleri taşıyan 34 LEP 024 plakalı servis minibüsü yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Şoför Kübilay Açıkgöz'ün hakimiyetinden çıkan minibüs önce bariyerlere çarptı ardından devrildi. Mesailerinin bitmesinin ardından evlerine dönen polislerin yardımına meslektaşları yetişti. Minibüste bulunan ve hafif şekilde yaralanan 6 polis memuru araçtan çıkarıldı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verildi. Devrilen minibüsün olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.