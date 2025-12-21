Polisten kaçan araç ters yönde dehşet saçtı: 5 kişi yaşamını yitirdi

Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçtığı iddia edilen otomobil, ters yöne girerek karşıdan gelen araçla çarpıştı. Feci kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası faciaya yol açtı. Çanakkale–Lapseki karayolu üzerinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobilin, iddiaya göre polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladığı belirtildi.

Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Kangırlı sapağı mevkiinde ters yöne girdi. Bu sırada karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpışan araçlar hurdaya döndü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

trafik kazası
