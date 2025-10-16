Polisten kaçan oğluna patlak lastikleri gösterip bağırdı: Tepkisi olay oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi’nde film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halindeki M.C., polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Ekiplerle M.C. arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Polisin tüm ikazlarına rağmen durmayan sürücü, trafikte tehlikeli şekilde ilerlemeye devam etti. Bunun üzerine ekipler, 38 AJH 259 plakalı otomobilin lastiklerine ateş açtı. Aracın lastikleri patlayınca sürücü durmak zorunda kaldı ve yakalandı.

ÖFKESİNE HAKİM OLAMADI

Yapılan kontrolde M.C.’nin 0.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücünün babası da olay yerine geldi. Patlak lastikleri görünce öfkesine hâkim olamayan baba, oğluna “Lastik yerine keşke kafana sıksalardı” diyerek sert tepki gösterdi.

Polis ekipleri, M.C.’ye ‘dur ihtarına uymama’, ‘tehlikeli şerit değiştirme’ ve ‘alkollü araç kullanma’ ihlallerinden toplam 13 bin 602 TL idari para cezası kesti. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan da adli işlem başlatıldı.