Polisten kaçan oğluna patlak lastikleri gösterip bağırdı: Tepkisi olay oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü M.C., kovalamaca sonucu aracının lastikleri patlatılarak yakalandı. Olay yerine gelen babasının sözleri ise herkesi şaşırttı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Polisten kaçan oğluna patlak lastikleri gösterip bağırdı: Tepkisi olay oldu
Yayınlanma:

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi’nde film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halindeki M.C., polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Ekiplerle M.C. arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Polisin tüm ikazlarına rağmen durmayan sürücü, trafikte tehlikeli şekilde ilerlemeye devam etti. Bunun üzerine ekipler, 38 AJH 259 plakalı otomobilin lastiklerine ateş açtı. Aracın lastikleri patlayınca sürücü durmak zorunda kaldı ve yakalandı.

ÖFKESİNE HAKİM OLAMADI

Yapılan kontrolde M.C.’nin 0.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücünün babası da olay yerine geldi. Patlak lastikleri görünce öfkesine hâkim olamayan baba, oğluna “Lastik yerine keşke kafana sıksalardı” diyerek sert tepki gösterdi.

Polis ekipleri, M.C.’ye ‘dur ihtarına uymama’, ‘tehlikeli şerit değiştirme’ ve ‘alkollü araç kullanma’ ihlallerinden toplam 13 bin 602 TL idari para cezası kesti. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan da adli işlem başlatıldı.

16 Ekim Perşembe 2025 hava durumu: Meteoroloji'den kritik uyarı | Bu illere sağanak yağış uyarısı yapıldı16 Ekim Perşembe 2025 hava durumu: Meteoroloji'den kritik uyarı | Bu illere sağanak yağış uyarısı yapıldıHava Durumu
“Gelinimi Test Et” sosyal medyada tepki topladı! İzleyiciler: Bu kadarına da pes“Gelinimi Test Et” sosyal medyada tepki topladı! İzleyiciler: Bu kadarına da pesYurt
İzmir'de korkunç olay! 70 yaşındaki adam yatalak eşini tabancayla vurduİzmir'de korkunç olay! 70 yaşındaki adam yatalak eşini tabancayla vurduYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

baba oğul polis
Günün Manşetleri
Eski rektör Ünsal Ban hakkında yakalama kararı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar
İran karşıtı rapora Vatan Partisi'nden sert tepki!
15 bin öğretmen ataması için kılavuz yayımlandı
Türkiye ile Güney Afrika arasında 4 kritik anlaşma!
Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Ücretli çalışan sayısı Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 1,2 arttı
Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul partisinden istifa etti
200 milyonluk dolandırıcılıkta 61 kişi yakalandı
İYİ Partili Çömez ile DEM Partili Buldan arasında sert tartışma
Çok Okunanlar
Polisten kaçan oğluna patlak lastikleri gösterip bağırdı: Tepkisi olay oldu Polisten kaçan oğluna patlak lastikleri gösterip bağırdı: Tepkisi olay oldu
Kesinti bu gece başlıyor! Kesinti bu gece başlıyor!
Eşref Rüya 18. bölüm izle! Kanal D Eşref Rüya son bölüm full tek parça izle Eşref Rüya 18. bölüm izle! Kanal D Eşref Rüya son bölüm full tek parça izle
İzmir ve Ege için korkutan uyarı! İzmir ve Ege için korkutan uyarı!
Altın uçuşa geçti! Altın uçuşa geçti!