Polisten Kaçarken 4 Torba Uyuşturucuyu Kanala Attılar

Muş’ta polisten kaçan 2 araçtaki 4 kişi kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların kaçarken araçtan kanala attıkları 4 torba içerisinde 3 kilo 910 gram skunk maddesi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Muş Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muş üzerinde başka illere uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen narkotik polisi, şüphelendikleri 2 araca ’dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan araçlar kaçmaya başlamasıyla kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucu her 2 araç yakalanırken, araçlarda bulunan 4 kişi de gözaltında alındı.

4 TORBA UYUŞTURUCUYU KANALA ATTILAR

Kovalamaca sırasında şahıslar, araçlarda bulunan 4 torbayı kanala attıkları tespit edildi. Torbalarda yapılan incelemede 3 kilo 910 gram 4 halinde skunk maddesi olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili olarak 4 şüpheli şahıs TCK 188 uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıstan 3’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.