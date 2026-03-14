Polisten kaçarken belediye işçisine çarptı; alkollü sürücü başkanın oğlu çıktı

Iğdır’da polis uygulamasından kaçan sürücü, kullandığı otomobille motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan belediye işçisi yaralanırken, alkollü sürücünün Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş’in oğlu olduğu öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Zübeyde Hanım Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şok uygulama sırasında bir aracın sürücüsünün kaçmaya başladığını gördü. Bunun üzerine resmi polis araçları otomobili takibe aldı.

Kaçan sürücü, İrfan Caddesi’nde virajı alamayıp karşıdan gelen motosiklete çarptı. Otomobiliyle kaçan sürücüyü takip eden polis ekipleri olay yerine müdahale etti.

Kazada belediye işçisi Yusuf Öztürk’ün yaralandı. Öztürk, Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağ ayağı ve sol diz kapağında kırıklar tespit edilen Öztürk, buradan Erzurum’a sevk edildi.

EHLİYETİNE 5 YILDA 3 KEZ EL KONULMUŞ

Polis ekiplerinden kaçarken kazaya neden olan otomobil sürücüsünün kimlik kontrolünde adının Şiyar Güneş olduğu belirlendi. Yapılan kontrolde 2.9 promil alkollü olduğu tespit edilen Güneş’e 640 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün son 5 yıl içinde 3 kez ehliyetine el konulduğu belirtildi. Şiyar Güneş’in, Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş’in oğlu olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Şiyar Güneş hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan otomobilin motosiklete çarpması ve sonrasında yaşananlar, İrfan Caddesi’ndeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.