Polisten kaçarken canından oldular

Polisten kaçarken hayatlarından oldular.

Olay Ankara'da yaşandı. Şahin K. idaresindeki otomobilin, Yenimahalle ilçesi Melih Gökçek Bulvarı'nda "drift" yaptığını gören bölgede görevli polis ekipleri, aracı durdurmak istedi.

Polisin "Dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü ile ekipler arasında kovalamaca başladı.

Kavşağa süratle giren araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında park halinde bulunan kamyonete arkadan çarptı.

Aracın kaza yaptığını gören ekipler, telsiz aracılığıyla olay yerine ambulans istedi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, otomobildeki yolcuların kaybettiğini belirledi. Sürücü Şahin K. ise ağır yaralı olarak kurtuldu. Şahin K., Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ulusal.com.tr