Polisten kaçmak için dağa saklandılar, kaçamadılar!

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Menemen Asayiş Büro Amirliği’nin desteğiyle, Asarlık Mahallesi’ndeki dağlık alanda yaşayan zanlıları tespit etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen baskında, uyuşturucu maddeler, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyon sonucunda, 14 farklı suçtan 11 yıl 3 ay cezası bulunan Ö.C. (38), 12 farklı suçtan 18 yıl cezası bulunan M.C. (24), uyuşturucu madde temin etmek amacıyla zanlılarla temas kurduğu belirlenen M.T. (30) ve B.Ç. (28) gözaltına alındı.

İki Zanlı Tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.C. ve M.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.T. ve B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonun ardından polis ekipleri, suçluların faaliyet gösterdiği bölgedeki denetimlerini artırdı.