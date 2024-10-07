Polonez boykotu fabrika önünden başladı

Anayasal haklarını kullanmak istediler, sendikalı oldular. Sonucunda ise işten çıkarıldılar. İşten çıkarılan 146 emekçinin mücadelesinde yeni bir aşama başladı. Ürdün sermayeli Polonez işverenin ürünleri için boykot çağrısı yapıldı. Mücadeleden vazgeçilmeyeceği vurgulandı.

Barış Dikmen Barış Dikmen
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Ürdün Sermayeli Polonez Fabrikasında çalışan işçilerin sendikal mücadelesi devam ediyor.
Sendikalı oldukları için işten atılan emekçilerin işlerine geri dönene kadar Polonez gıda ürünlerine Türkiye çapında boykot başladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in çağrısıyla başlayan boykota hem vatandaşlardan hem de çeşitli demokratik kitle örgütlerinden gelen destek sürüyor.

İşçilerin artık emeği sömürülmesin diye mücadele ettiklerini belirten Sevilay Demir, haklarımızın gasbedilmesine karşı mücadele ediyoruz dedi.

- Polonez mücadelesi Türkiye işçi sınıfı mücadelesinin bir simgesi haline geldi ve bu mücadeleyi kazanacağımızdan şüphemiz yok. Yalnız değilsiniz. Bunu da herkes görecek. Aksini düşünenlerin hevesi kursağında kalacak. Başarıya uzak değiliz.
- Bu boykota verilecek destekle çok güzel şeyler başaracağız. Adaletin yanında olmalarını istiyoruz. Bizim ekmeğimizi gasbeden insanları daha da büyütmeyin, üste çıkmalarına izin vermeyin. Destek olun ve duyarlı olmaya devam edin.

Sosyal medya platformu X’te “PolonezeBOYKOT” etiketiyle yapılan çalışmada binlerce paylaşım yapıldı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de “Ekmeğinden edilen 146 kardeşimiz işbaşı yapana kadar bütün Türkiye'de Polonez Gıda ürünlerini boykot ediyoruz.” paylaşımı yaptı.

Etiket, kısa süre içinde Türkiye’de ilk sıraya oturdu. Gazeteciler, demokratik kitle örgütü temsilcileri ile vatandaşlar, işçiler işbaşı yapana dek Polonez ürünü almayacağını söyledi, Polonez ürünü satan marketlere de tepki gösterdi.

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