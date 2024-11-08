Polonez işçileri için umut ışığı doğdu! Bakan Vedat Işıkhan, sorunun çözümü için işçilere söz verdi

113 gündür sendikal mücadelesi veren Polonez gıda işçileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la bir araya geldi. Görüşmede TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'da yer aldı.

Görüşmenin ayrıntılarını Ulusal Kanal'a anlatan Tekgıda-İş Sendikası Teşkilatlandırma Sekreteri Kemal Köse, Bakan Işıkhan'ın işverenle işçi arasında çözüm odaklı bir toplantı ayarlayacağını söyledi.

Kemal Köse, "Çözüm noktası da çalışma bakanlığı olduğu için bizde Türk-İş Konfederasyon başkanımız Ergün Atalay'ın girişmleri sonucunda çalışma bakanımızla bugün bize bir randevu ayarladılar. Saat 11.30'da sayın bakan ve heyetiyle birlikte arkadaşlarımızla birlikte görüşme oldu. Süreci özet olarak kendisine anlattık. Sayın bakanımızda önümüzdeki günlerde işveren tarafıyla bizzat kendisi iletişim kurup, bakanlığa hem işvereni davet edecek hem de bizi davet ederek bizimle orta noktada bir görüşme sağlayacağını söyledi. Yani devletin en üst merciisinin bizi ilgilendiren çalışma bakanlığının çözüm odaklı olacağına inanıyoruz." dedi.

İşçiler, Bakan Işıkhan'la görüşmeden bir gün önce İstanbul Valisi Davut Gül’ün başkanlığıda işverenle yapılan toplantıya katıldı.

146 işçinin işine geri dönmesi gerektiğini vurgulayan Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, "fabrikamız eskisi gibi üretsin Türkiye kazansın" dedi.

Yunus Durdu, "Öncelikle, 113 gündür bu mücadele bizleri 1 gün bile yalnız bırakmayan Başta Vatan Partimizin sayın Genel Başkanı Doğu Perinçek'e ve istanbul il ilçe teşkilatlarına çok teşekkür ediyorum. Dün yine bundan 10 gün önce Türk-İş başkanımızın içişleri bakanıyla yaptığı temaslar sonucunda vali bizi aradı. Valimizin bu polonez gıda mücadelesiyle ilgili ve buradaki tarafların bir araya getirilmesi noktasında adımı oldu. Burada her iki tarafıda sayın valimiz dinledi. Valimiz hem sendika tarafına hem işveren tarafına 2 gün boyunca düşünün taşının karar verin diye süre verdi. onun sonucunda bir daha konuşalım dedi. 2 gün sonra valilikle temas halinde olup bu konunun sonucuna göre de sayın bakanımızın devreye gireceğini belirttiler. Ama devletin hukukunu kanunu tanımayan işverenlere de devletin yapması gereken en ağır cezaların yapılacağının da sözünü verdi." dedi.