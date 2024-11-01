Polonez işçisi 106 gündür direniyor! Vatan Partisi boykotu büyüttü

Polonez Gıda fabrikasından atılan 146 işçinin direnişin 106 gün geride kaldı.

İşçiler bu kez Polonez şirketine işlenmiş et tedarik eden BİFET'in üretimini durdurması için Kocaeli’nde bulunan fabrikanın önünde basın açıklaması yaptı.

Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, "Satılan ürünleri, burada 3 kez ismi tırnaklı hayvan eti kullanaraktan değiştirilen Bifet fabrikasında yapılıyor. Bu fabrikada yapılan bütün malların denetlenmesini istiyoruz. Biz Tekgıda iş sendikası olaraktan bu fabrikanın önü eylem yeridir." dedi.

Polonez Gıda işçilerinin ilk günden bu yana yanlarında bulunan Vatan Partisi, Çatalca merkezde Polonez ürünleri için boykot masası açtı. Polonez işçileri ve halk yoğun ilgi gösterdi.

Vatan Partisi İstanbul İşçi Sendika Bürosu Başkanı Mevlüt Usta, "Polonez işçisi kazanacak. Polonez işçileri kazanana kadar boykota devam edeceğiz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de başvurusuyla çalışma bakanlığı, hem Polonez işverenine yaptığı usulsüzlükler yüzünden ceza vermiş aynı zamanda hukuksuzluğunu bildiğini gördüğünü göstermek üzere cumhuriyet başsavcılığına müracaat etmiştir." dedi.

İşten atılan emekçiler Vatan Partisi’ne teşekkür etti.

Vatan Partisinin boykoz masasını ziyaret eden Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, 4 - 7 Kasım'da Polonez işvereni ile görüşeceklerini söyledi.

İşçiler, bu görüşmelerin artık sonuca ulaşmasını istiyor.