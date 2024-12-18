Polonez'de adım adım zafere

Polonez işçilerinin mücadelesi adım adım zafere gidiyor. İşçilerin yürüyüşü ses getirdi, Ankara çözüm için birkaç gün istedi. Yürüyüşlerine 3 gün ara veren işçiler Çatalca Adliyesine geri döndü. Bakanlığın bu adımıyla birlikte açlık grevini de bitiren emekçiler, Ankara'dan gelecek haberi bekliyor.

Barış Dikmen Barış Dikmen
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Yabancı sermayeli Polonez fabrikasında sendikaya üye oldukları için işten atılan 146 işçinin mücadelesinde olumlu bir gelişme yaşandı.

Anayasal Hak Yürüyüşü kapsamında Kocaeli'nin Gebze kent meydanında bulunan işçilere, Ankara'dan güzel haber geldi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Tekgıda-İş sendikası Genel başkanı Mustafa Türkel, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan'la yoğun mesai yaptı. Bakan Işıkhan sorunun 3 gün içinde çözüleceğini söyledi.

- Görüşmeler, toplantılar şu an itibariyle de devam ediyor. En kısa zamanda bu sorunun bir an önce çözümü noktasında biz zaten Polonez işçileri olaraktan anayasadan kaynaklı hakkımızı istiyoruz. İşbaşı yapmak istiyoruz. Sendikal haklarımızı istiyoruz.

Mücadelelerinde kararlı olduklarını belirten işçiler, işbaşı yapana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

- Biz söylediğimiz hiçbir sözden geri adım atmadan aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. İlk gün ne dediysek bugün aynı noktadayız. Tekgıda-İş Sendikası olarak bu mücadele nereye kadar gidecekse biz bunu oraya kadar götüreceğiz.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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