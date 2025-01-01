Polonez'de işçi ve işveren masaya oturdu! İşçiler, toplantıdan olumlu sonuç çıkmasını bekliyor

Sendikaya üye oldukları için işten atılan ve uzun süredir mücadele eden Polonez işçileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinesinde işveren tarafıyla masaya oturdu. Taraflar taleplerini sundu, toplantı önümüzdeki pazartesiye kaldı. İşçiler, toplantıdan olumlu sonuç çıkmasını bekliyor.

Barış Dikmen Barış Dikmen
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İşlerine geri dönebilmek için 6 aydır direnen Polonez işçilerin mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Polonez işçileri ve işveren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinatörlüğünde masaya oturdu. Taraflar taleplerini sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 6 Ocak Pazartesi günü yapılacak toplantıya, Tekgıda-İş Sendikasının Genel Başkanı Mustafa Türkel de katılacak.

Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, "Toplantıda işçi arkadaşlarımızla ilgili işverenin işçilerin kesinlikle işbaşı yaptırılmayacağı noktasında ama işçilerin tazminatları ihbarları boşta geçen süreleri verileceğine ancak bununla ilgili sendikanın sendikal tazminattan, sendikal haklardan vazgeçmeyeceği noktasında ısrarlı tutumu noktasında işveren bir haftalık daha süre isteyerekten burada önümüzdeki pazartesi günü tekrar bir araya geleceğiz. Bütün Polonez işçileri olaraktan bütün inancımız bu mücadelenin bir an önce sağlıklı bir şekilde tamamlanması, bunun için işçi arkadaşlarımızla beraber Çatalca Adliyesi'nin önündeki mücadelemize aynı inanç ve kararlılıkla devam ettiriyoruz." dedi.

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