Porsuk Çayı'nda şok olay: Erkek cesedi bulundu

Eskişehir’de, Porsuk Çayı'nda sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu.

Kentin simgelerinden biri olan Porsuk Çayı, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen dip temizliği çalışmaları kapsamında su seviyesinin geçici olarak azaltıldığı sırada, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı yakınlarında hareketsiz bir kişiye rastlandı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri ve polis sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda, sudan çıkarılan cesedin kimliği belirlendi.

Yapılan incelemelerde, sudan çıkarılan cesedin 20 yaşındaki Muhsin Emin Erbaş'a ait olduğu tespit edildi. Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.