Porsuk Çayı'nın rengi değişti: Görenler gözlerine inanamadı!
Eskişehir'deki Porsuk Çayı'nın rengi kahverengiye döndü. Görenleri hayrete düşüren renk değişiminin sebebi ise belli oldu.
# Porsuk Çayı # Eskişehir
Eskişehir'deki Porsuk Çayı'ndaki değişim görenleri hayrete düşürdü. Kentin simgesi Porsuk Çayı'nın renginde büyük bir değişim meydana geldi.
Porsuk Çayı'nın rengi kahverengiye döndü. Çayın renginin değiştiğini gören vatandaşlar o anları kayıt altına aldı.
Rengi kahverengiye dönen çayda yapılan turistik amaçlı Esbot ve gondollarla yapılan turlar renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Kahverengine dönüşen çay ve üzerindeki yer alan rengarenk yaya köprüleri görüntülendi.