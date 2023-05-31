Porsuk Çayı'nın rengi değişti: Görenler gözlerine inanamadı!

Eskişehir'deki Porsuk Çayı'nın rengi kahverengiye döndü. Görenleri hayrete düşüren renk değişiminin sebebi ise belli oldu.

# Porsuk Çayı # Eskişehir
Son Güncelleme:
Porsuk Çayı'nın rengi değişti: Görenler gözlerine inanamadı! - Resim: 1 1 8

Eskişehir'deki Porsuk Çayı'ndaki değişim görenleri hayrete düşürdü. Kentin simgesi Porsuk Çayı'nın renginde büyük bir değişim meydana geldi.

Porsuk Çayı'nın rengi değişti: Görenler gözlerine inanamadı! - Resim: 2 2 8

Porsuk Çayı'nın rengi kahverengiye döndü. Çayın renginin değiştiğini gören vatandaşlar o anları kayıt altına aldı.

Porsuk Çayı'nın rengi değişti: Görenler gözlerine inanamadı! - Resim: 3 3 8

Rengi kahverengiye dönen çayda yapılan turistik amaçlı Esbot ve gondollarla yapılan turlar renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Porsuk Çayı'nın rengi değişti: Görenler gözlerine inanamadı! - Resim: 4 4 8

Kahverengine dönüşen çay ve üzerindeki yer alan rengarenk yaya köprüleri görüntülendi.