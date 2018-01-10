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Pozantı'da yük treni devrildi

Pozantı ilçesinde kömür yüklü tren devrildi. Kazada, yaralanan ya da ölen olmazken, Pozantı-Adana-Ulukışla güzergahı uzun süre kapalı kaldı. 

Pozantı'da yük treni devrildi

ADANA'nın Pozantı ilçesinde kömür yüklü tren devrildi. Kazada, yaralanan ya da ölen olmazken, Pozantı-Adana-Ulukışla güzergahı uzun süre kapalı kaldı. 

Kaza, sabaha karşı Belemedik İstasyonu'nun yakınlarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkan kömür yüklü tren, devrildi.

Uzun süre kapalı kalan Pozantı-Adana-Ulukışla güzergahı, TCDD ekiplerinin çalışmasının ardından öğle saatlerinde açıldı.

Bölgede tren seferlerinin, ikinci hat üzerinden kontrollü bir şekilde verildiği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana
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