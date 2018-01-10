ADANA'nın Pozantı ilçesinde kömür yüklü tren devrildi. Kazada, yaralanan ya da ölen olmazken, Pozantı-Adana-Ulukışla güzergahı uzun süre kapalı kaldı.
Kaza, sabaha karşı Belemedik İstasyonu'nun yakınlarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkan kömür yüklü tren, devrildi.
Uzun süre kapalı kalan Pozantı-Adana-Ulukışla güzergahı, TCDD ekiplerinin çalışmasının ardından öğle saatlerinde açıldı.
Bölgede tren seferlerinin, ikinci hat üzerinden kontrollü bir şekilde verildiği belirtildi.
Pozantı ilçesinde kömür yüklü tren devrildi. Kazada, yaralanan ya da ölen olmazken, Pozantı-Adana-Ulukışla güzergahı uzun süre kapalı kaldı.
ADANA'nın Pozantı ilçesinde kömür yüklü tren devrildi. Kazada, yaralanan ya da ölen olmazken, Pozantı-Adana-Ulukışla güzergahı uzun süre kapalı kaldı.
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