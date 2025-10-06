Prefabrik evlerle yazlık sahibi olma dönemi başladı: Peki hangi bölgede kaça mal oluyor?
Yükselen arsa fiyatları ve artan inşaat maliyetleriyle birlikte Bodrum, Çeşme ve Kaş hattında yazlık sahibi olma trendi köklü bir değişim geçiriyor. Kıyı bölgelerinde prefabrik yazlık evler, hızlı kurulum, düşük maliyet ve enerji tasarrufu avantajlarıyla yeni gözde yatırım aracı haline geldi.
Son yıllarda tatil alışkanlıklarındaki değişim, barınma tercihlerini de yeniden şekillendirdi. Artık yazlık sahibi olmak isteyen birçok kişi, betonarme yapılardansa prefabrik konutlara yöneliyor.
Konut sektöründe yalnızca şehir merkezleri değil, kıyı bölgeleri de dönüşüm geçiriyor. Bu dönüşümün en sessiz ama en etkili aktörü, prefabrik yazlık evler oldu.
Prefabrik yapılar, düşük maliyet, hızlı inşa, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik gibi avantajlarıyla Bodrum’dan Kaş’a kadar uzanan geniş bir sahil hattında yoğun ilgi görüyor.
HIZLI KURULUM VE DÜŞÜK MALİYET EN BÜYÜK AVANTAJ
Marketing Türkiye'ye göre, prefabrik yapılara olan talebin temel nedenleri arasında deprem güvenliği, iklim değişikliklerine uyum ve kısa inşaat süresi öne çıkıyor.
Modern üretim teknikleriyle geliştirilen bu konutlar, fabrika üretimi sonrası saha montajı dahil 2 ila 4 hafta içinde anahtar teslim şekilde teslim edilebiliyor.
Uygun bakım koşullarında 30 ila 50 yıl arasında kullanım ömrü sunan prefabrik evler, hem yazlık hem de kalıcı yaşam alanı olarak tercih ediliyor.
EKONOMİK VE ENERJİ VERİMLİ YAŞAM ALANLARI
Üretici verilerine göre 2024–2025 döneminde prefabrik konut maliyetleri metrekare başına 7.000 ila 9.500 TL arasında değişiyor. Bu rakam, betonarme yapılarla karşılaştırıldığında ciddi bir maliyet avantajı sağlıyor.
Yalıtım teknolojileri sayesinde bu evlerde enerji tüketimi yüzde 20 ila 40 oranında azalabiliyor.
Bölgesel verilere göre tipik fiyat aralıkları şöyle:
Tek Katlı 60–90 m² (2+1): 450.000 – 950.000 TL
Tek Katlı 100–120 m² (3+1): 750.000 – 1.400.000 TL
Dubleks 120–150 m² (3+1): 1.400.000 – 1.900.000 TL
BODRUM, ÇEŞME VE KAŞ’TA PREFABRİK YATIRIMLAR ARTIYOR
Kıyı bölgelerinde artan arsa fiyatları, yatırımcıları daha ekonomik çözümler aramaya yöneltti.
Endeksa ve ilan platformlarından derlenen verilere göre:
Bodrum (Muğla)
Arsa m² fiyat aralığı: 8.900 – 101.000 TL
Prefabrik m² maliyeti: 7.000 – 9.500 TL
Not: Arsa maliyeti toplam yatırımın en büyük kalemi
Çeşme (İzmir)
Arsa m² fiyat aralığı: 5.700 – 66.000 TL
Prefabrik m² maliyeti: 7.000 – 9.500 TL
Not: Prime parsellerde maliyet çok yüksek
Kaş (Antalya)
Arsa m² fiyat aralığı: 7.500 TL ve üzeri
Prefabrik m² maliyeti: 7.000 – 9.500 TL
Not: Turizm talebi güçlü, yatırım geri dönüşü arsa fiyatına bağlı
PREFABRİK EVLER İÇİN ARSA TALEBİ 5 YILDA 3 KAT ARTTI
Kıyı bölgelerinde arsa satın alan yatırımcıların yaklaşık %30’u arsayı prefabrik ev kurmak amacıyla alıyor.
2020’de bu oran yalnızca %10 civarındayken, 2025 itibarıyla üç kat artmış durumda.
Özellikle Muğla (Bodrum, Fethiye), İzmir (Çeşme, Urla) ve Antalya (Kaş, Kemer) bölgelerinde prefabrik konut kurulumları son iki yılda %60’tan fazla artış gösterdi.
DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLER DE ETKİLİ
Devlet, özellikle afet sonrası barınma ihtiyacına yönelik olarak prefabrik konutları teşvik ediyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, barınma yardımları kapsamında prefabrik ev yapımı için nakdi destekler sağlıyor.
Bu durum, kıyı bölgelerinde yatırımcının ilgisini artırırken, yerel üreticilerin de sektöre yönelmesine katkı sağlıyor.
MALZEME YAPISI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNE ÇIKIYOR
Prefabrik evler; çelik, ahşap, sandviç panel veya beton prefabrik elemanlardan üretilebiliyor.
Sandviç paneller hızlı montaj ve yüksek ısı performansı sağlıyor.
Ahşap sistemler çevre dostu yapısıyla karbon emisyonunu azaltıyor.
Çelik yapılar ise uzun ömür ve dayanıklılık avantajı sunuyor.