Prefabrik evlerle yazlık sahibi olma dönemi başladı: Peki hangi bölgede kaça mal oluyor?

Konut sektöründe yalnızca şehir merkezleri değil, kıyı bölgeleri de dönüşüm geçiriyor. Bu dönüşümün en sessiz ama en etkili aktörü, prefabrik yazlık evler oldu.

Prefabrik yapılar, düşük maliyet, hızlı inşa, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik gibi avantajlarıyla Bodrum’dan Kaş’a kadar uzanan geniş bir sahil hattında yoğun ilgi görüyor.