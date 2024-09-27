Preveze Zaferi'nin 486. yılında Boğaz'da görkemli donanma geçişi!

Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda bir geçiş töreni düzenlendi. 16 gemi, Boğaz'da resmi geçiş yaparken, Milli Savunma Bakanlığı da bu anlamlı sosyal medya üzerinden kutladı.

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Preveze Zaferi'nin 486. yılında Boğaz'da görkemli donanma geçişi!
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Türk Donanması'na ait savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak, Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü coşkuyla kutladı. Etkinlikler kapsamında, Karadeniz'den Boğaz'a giriş yapan Türkiye'nin ilk amfibi uçuş gemisi TCG Anadolu da katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 13 gemi ise Türkiye'nin farklı limanlarını ziyaret edecek. Bu ziyaretlerde gemiler, sabah 10:00 ile 16:00 saatleri arasında halka açılacak.

Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,"Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Zaferin yıl dönümünde Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa’yı, şanlı ecdadımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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