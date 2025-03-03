Prizde unutulan saç kurutma makinesi yangına neden oldu

Isparta'nın Gülistan Mahallesi'nde, prizde unutulan saç kurutma makinesinin kıvılcımları yangına neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, dairenin bir odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 09.00 sıralarında, dört katlı bir binanın ikinci katındaki dairede çıktı.

Edinilen bilgilere göre, kiracı Asiye Çapar'a ait dairede, prizde unutulan saç kurutma makinesi, çalıştığı sırada kıvılcım çıkararak yangına sebep oldu. Çapar, yangının fark edilmesiyle hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına hemen müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri hızla kontrol altına almayı başardı. Şans eseri, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak, dairenin bir odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.