Prizde unutulan saç kurutma makinesi yangına neden oldu

Isparta'nın Gülistan Mahallesi'nde, prizde unutulan saç kurutma makinesi yangına yol açtı. Şans eseri can kaybı yaşanmazken, dairede ciddi maddi hasar oluştu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Prizde unutulan saç kurutma makinesi yangına neden oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Isparta'nın Gülistan Mahallesi'nde, prizde unutulan saç kurutma makinesinin kıvılcımları yangına neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, dairenin bir odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 09.00 sıralarında, dört katlı bir binanın ikinci katındaki dairede çıktı.

Edinilen bilgilere göre, kiracı Asiye Çapar'a ait dairede, prizde unutulan saç kurutma makinesi, çalıştığı sırada kıvılcım çıkararak yangına sebep oldu. Çapar, yangının fark edilmesiyle hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına hemen müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri hızla kontrol altına almayı başardı. Şans eseri, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak, dairenin bir odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatıldıÖzcan Deniz hakkında soruşturma başlatıldıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ısparta yangın
Günün Manşetleri
Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri için istenen ceza belli oldu
DEM Parti’den Öcalan’ın çağrısına tam destek
Madencilerden özelleştirmeye karşı büyük direniş
İBB Medya AŞ'ye polis baskını
Türkiye’yi yeni haftada hangi hava koşulları bekliyor?
Sahte alkol can almaya devam ediyor
12 adrese eş zamanlı baskın
İŞTE ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ
YER ALTINDA SAHUR YAPTI
54 ilde dev operasyon
Çok Okunanlar
Türkiye’yi yeni haftada hangi hava koşulları bekliyor? Türkiye’yi yeni haftada hangi hava koşulları bekliyor?
AFAD ve Kandilli'den son dakika deprem açıklamaları AFAD ve Kandilli'den son dakika deprem açıklamaları
Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?
Benzine büyük indirim geliyor Benzine büyük indirim geliyor
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu