Prof. Bektaş'tan korkutan uyarı: "6.2'lik deprem 7 şiddetinde hissedilecek"

Bektaş, asıl tehlikenin yapı stoğunun durumuyla ilgili olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Olası deprem büyük ihtimalle M6,2–6,4 kaynaklıdır. Marmara baseni bunu İstanbul’da M7 gibi hissettirebilir; 2010 Deprem Yönetmeliği sonrası yapı stoğu sayesinde Avcılar’da 1766’daki gibi yaygın ve tarihsel bir yıkım beklenmez. Risk, eski ve zayıf binalardadır."