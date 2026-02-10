Prof. Bektaş'tan korkutan uyarı: "6.2'lik deprem 7 şiddetinde hissedilecek"
Beklenen Marmara depremine ilişkin senaryolar netleşiyor. Tehlike büyük uyarısında bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin büyüklüğünü revize ederken, zemin faktörünün yaratacağı yıkıcı etkiye dikkat çekti.
Deprem uzmanlarının İstanbul için riskin giderek arttığı yönündeki uyarıları sürerken, Jeoloji Profesörü Prof. Dr. Osman Bektaş’tan sabah saatlerinde dikkat çeken yeni bir açıklama geldi.
Bilim insanlarının saha çalışmaları devam ederken, Prof. Dr. Bektaş beklenen İstanbul depremi için senaryonun artık daha belirgin hale geldiğini vurguladı.
İki gün önce yaptığı değerlendirmede mevcut durum için "tehlike büyük" ifadesini kullanan Prof. Dr. Bektaş, bu sabahki açıklamasında olası depremin matematiksel büyüklüğü ile hissedilecek şiddet arasındaki farka işaret etti.
Bektaş, Marmara'da meydana gelmesi beklenen depremin büyüklüğünün 6.2 ila 6.4 seviyesinde öngörüldüğünü belirtti.
Ancak Prof. Dr. Bektaş, bu büyüklüğün yaratacağı etkinin farklı olacağının altını çizdi. Özellikle Avcılar hattındaki basen etkisi ve zemin büyütmesi nedeniyle, sarsıntının dalga şiddetinin 7 seviyesine çıkabileceği ifade edildi.
"RİSK ESKİ VE ZAYIF BİNALARDADIR"
Marmara baseni kaynaklı bu durumun İstanbul'da 7 büyüklüğünde bir deprem hissi yaratabileceğini belirten Bektaş, buna rağmen 1766 yılında yaşanan tarihi deprem kadar geniş çaplı bir yıkım beklenmediğini kaydetti.
Bektaş, asıl tehlikenin yapı stoğunun durumuyla ilgili olduğunu şu sözlerle açıkladı:
"Olası deprem büyük ihtimalle M6,2–6,4 kaynaklıdır. Marmara baseni bunu İstanbul’da M7 gibi hissettirebilir; 2010 Deprem Yönetmeliği sonrası yapı stoğu sayesinde Avcılar’da 1766’daki gibi yaygın ve tarihsel bir yıkım beklenmez. Risk, eski ve zayıf binalardadır."