Prof. Cenk Yaltırak: "Büyük olasılıkla siz ya da çocuğunuz en az bir yıkıcı deprem daha yaşayacak"

"DEPREMİN OLACAĞINI SÖYLEMEK YETERLİ DEĞİL"

Yaltırak, “Büyük olasılıkla siz ya da çocuğunuz en az bir yıkıcı deprem daha yaşayacak” diyerek şunları söyledi:

- Konuları birbirine karıştırmamak gerekir. Ana konumuz bir deprem ülkesinde yaşadığımız… 99 depremi ile başlayan farkındalıkla 20 yılda yapacağımız, kat edeceğimiz çok yol vardı. Ama geç kaldığımızı düşünerek hala yapacağımız çalışmalardan işlerden vazgeçemeyiz. Özetle, depremin olacağını söylemek yeterli değil.