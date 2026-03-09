Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Denizli’deki fay hattı 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

"Denizli Buldan Yenicekent’te bugün 9,21de 7,5 km odak derinliğinde M5,1 büyüklüğünde küçük boyutlu bir deprem olmuştur. Denizli Pamukkale Çukuru içindeki bu deprem Gediz ana kırığı ile Büyükmenderes kırıklarının kesim yerine çok yakındır. Bu kesim her zaman için M7 dolayında deprem üretmeye yatkındır.

M5,1 büyüklüğünde deprem bölgede yığma köy evleri ile ağıllar dışında yıkıcı değildir. Bunun arkasından daha büyük bir deprem girip gelmeyeceği söylenemez. Bölgedeki jeotermal olanlar bu depremlerin varlığıyla ısınmaktadır. Depremlerden korunmak için tek çözüm sağlam yerde sağlam yapı yapmak, ve her yapı için yer yapı güvenlik belgesini zorunlu kılmaktır."