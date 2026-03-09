Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Denizli’deki fay hattı 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem bölgede paniğe neden olurken, Prof. Dr. Ahmet Ercan sarsıntının yaşandığı noktanın önemli fay hatlarının kesişiminde bulunduğuna dikkat çekti.
Denizli, sabah saatlerinde merkez üssü Buldan ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
Çevre illerde de hissedilen ve kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgenin deprem riskine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Depremin gerçekleştiği bölgenin stratejik konumuna değinen Prof. Dr. Ercan, sarsıntının büyük fay hatlarının birleştiği bir noktada meydana geldiğini belirtti.
Bölgedeki tektonik hareketliliğin risk barındırdığını ifade eden Ercan, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Denizli Pamukkale Çukuru içindeki bu deprem Gediz ana kırığı ile Büyükmenderes kırıklarının kesim yerine çok yakındır. Bu kesim her zaman için M7 dolayında deprem üretmeye yatkındır"
RİSKLİ BÖLGE İÇİN 7 BÜYÜKLÜĞÜ UYARISI
Sosyal medya hesabı üzerinden sarsıntının teknik detaylarını paylaşan Prof. Dr. Ahmet Ercan, Pamukkale Çukuru ve çevresindeki kırık hatlarının geçmişten gelen bir deprem üretme kapasitesi olduğunu hatırlattı.
Ercan, özellikle Gediz ve Büyük Menderes çöküntü ovalarının birleştiği bu alanın, 7 büyüklüğünde bir sarsıntı oluşturma potansiyelini her zaman taşıdığını yineleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Denizli Buldan Yenicekent’te bugün 9,21de 7,5 km odak derinliğinde M5,1 büyüklüğünde küçük boyutlu bir deprem olmuştur. Denizli Pamukkale Çukuru içindeki bu deprem Gediz ana kırığı ile Büyükmenderes kırıklarının kesim yerine çok yakındır. Bu kesim her zaman için M7 dolayında deprem üretmeye yatkındır.
M5,1 büyüklüğünde deprem bölgede yığma köy evleri ile ağıllar dışında yıkıcı değildir. Bunun arkasından daha büyük bir deprem girip gelmeyeceği söylenemez. Bölgedeki jeotermal olanlar bu depremlerin varlığıyla ısınmaktadır. Depremlerden korunmak için tek çözüm sağlam yerde sağlam yapı yapmak, ve her yapı için yer yapı güvenlik belgesini zorunlu kılmaktır."