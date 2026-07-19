Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan Malatya depremi sonrası net mesaj!

Deprem uzmanı Yer Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bölgenin jeolojik durumunu değerlendirdi ve vatandaşların merak ettiği sorulara yanıt verdi.

"KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ GERGİNLİĞİN YÜZDE DOKSANINI BOŞALTTI"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Malatya'daki depremin arka planındaki küresel hareketliliğe dikkat çekti. Kahramanmaraş’ta meydana gelen toplam büyüklüğü 8'e özdeş olan depremin Doğu Anadolu kırığını, Ölü Deniz kırığını, Bitlis Kenet kuşağını ve Kıbrıs yayını gerip etkilediğini belirten Ercan, bu dev sarsıntıyla birlikte sayılan tüm bu kırıklardaki gerginliğin neredeyse yüzde doksanının boşaldığını ifade etti.

"6 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR ARTÇILAR OLABİLİR ANCAK YIKIM BEKLENMEZ"

Bölgede yaşanan büyük enerji boşalımının ardından sismik hareketliliğin bir süre daha devam edeceğini kaydeden Prof. Dr. Ercan, şu kritik bilgileri paylaştı:

Bu boşalmadan sonra en az 3 ile 5 yıl boyunca, bölgedeki kırıklar hatlarında 5,5 ötesi ve 6 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek artçı depremlerin meydana gelmesi beklenen bir olaydır.

Bu bölgede olası büyük enerji açığa çıkmış, yani "olan olmuştur".

5 büyüklüğündeki depremler halkı korkutacak ve tedirgin edecektir ancak bölgede çok hasarlı yapılar dışında bir yıkım yapması beklenmez.

Zaten 2023 depreminde ağır hasar alan yapıların hepsi devlet tarafından yıkılmıştır.

"BÖLGEDE 7 VEYA 8 BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ BİR DEPREM BEKLENTİSİ YOK"

Deprem sonrası oluşan büyük endişeleri gideren açıklamalarda bulunan Ercan, bölgede 7 ya da 8 büyüklüğünde yeni bir deprem beklentisinin bulunmadığını vurguladı. Vatandaşlara paniğe kapılmama çağrısında bulunan ünlü yer bilimci, tek çarenin sağlam yerde ve sağlam yapıda oturmak olduğunu hatırlatarak, halkın yaşam sevincini yitirmeden hayatını sürdürmesi gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Ercan ayrıca, bir ülkenin deprem sorununu kökten çözebilmesi için öncelikle ekonomik kalkınmasını geliştirmesi gerektiği gerçeğinin altını çizdi.