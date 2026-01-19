Prof. Dr. Bektaş haritayı işaret etti: Marmara'nın altındaki o güç İstanbul'u kurtarabilir mi?
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili tüm senaryoları değiştirecek bir iddia ortaya attı. Marmara'nın derinliklerindeki ısı hareketliliğine dikkat çeken Bektaş, felaket senaryolarının aksine o bölgenin bir kalkan görevi görebileceğini savundu.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nde beklenen olası depreme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Bölgedeki sismik hareketliliği ve fay hatlarının yapısını inceleyen Bektaş, genel kabulün aksine Orta Marmara segmentinin devasa bir deprem üretmeyebileceğini öne sürdü.
Bektaş, bu segmentin büyük İstanbul depremini tetiklemek yerine durdurabilecek bir yapıya sahip olduğunu iddia etti.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Bektaş, deniz tabanının altındaki ısı hareketliliğine işaret etti.
Durumu tarif ederken "Marmara’nın altındaki ateş" ifadesini kullanan Bektaş, Orta Marmara segmentinin olası büyük bir kırılmayı engelleyebilecek bir "Termal Bariyer" işlevi görebileceğini belirtti.
SESSİZ KAYMALAR FELAKETİ ÖNLEYEBİLİR
Bektaş, Curie derinliğinin yüzeye yakın olmasının fayların çalışma mekanizmasını doğrudan etkilediğini vurguladı.
Bu jeolojik koşulların, biriken enerjinin tek bir büyük ve yıkıcı depremle boşalması yerine, sürece yayılan sessiz kaymalarla atılmasına neden olabileceğini ifade etti.
Bektaş'a göre Orta Marmara segmenti, devasa bir deprem üretmekten ziyade, büyük kırılmaları sınırlandıran doğal bir engel rolü üstlenebilir.
NATURE DERGİSİNDEKİ ARAŞTIRMALARI İŞARET ETTİ
Konuyla ilgili uluslararası kaynaklara da değinen Bektaş, Nature dergisinde yayımlanan güncel araştırmalara atıfta bulundu.
Marmara’nın altındaki yüksek ısının, İstanbul için kurgulanan mevcut deprem senaryolarının yeniden ele alınmasını gerektirdiğini savundu.
Bu yaklaşımın yeni bir keşif olmadığını belirten Bektaş, aynı bilimsel görüşü uzun süredir savunduklarının altını çizdi.