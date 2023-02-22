Prof. Dr. Celal Şengör İstanbul depremi hakkında konuştu: İşte sağlam zemine sahip olan ilçeler
Kahramanmaraş depreminin ardından birçok bilim insanı depremlere dair açıklamalarda bulundu. Yıllardır beklenen İstanbul depremi ise, yaşanan Kahramanmaraş depremi ile tekrar gündeme geldi. Prof. Dr. Celal Şengör depreme dair bilgiler verdi.
Kahramanmaraş depreminin meydana gelmesinin ardından birçok yer bilimci gibi Prof. Dr. Celal Şengör’de farklı kanallara konuk oldu ve hem yaşanan depremi hem de beklenen İstanbul depremine dair sorulara yanıt verdi. Yapılan çalışmaları ve beklenen depremlerin etkilerini de anlatan Prof. Dr. Celal Şengör, gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı.
Kafa TV Youtube kanalına konuk olan Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, beklenen İstanbul depremine dair soruları yanıtladı ve İstanbul’da hangi ilçelerde zeminlerin sağlam olduğunu belirtti. Prof. Dr. Celal Şengör, beklenen depreme dair değerlendirmelerini de aktardı.
‘SANKİ DOĞUYA DOĞRU GENİŞLEYECEKMİŞ GİBİ GÖZÜKÜYOR’
Beklenen depreme dair değerlendirmeler yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör şu cümlelere açıklamasında yer verdi; ‘’Sanki doğuya doğru genişleyecekmiş gibi gözüküyor. O zaman Silivri'den İzmit'e kırar diye düşündük, bu 7.2'lik bir deprem üretiyor. Fakat bu demek değildir ki bu deprem onla kalır. Hemen arkasından Silivri'den Tekirdağ'a kadar olan kısmı da kırabilir. 1766'da böyle olmuş. 7.2 ve 7.2, fayların uzunlukları. Arka arkaya iki tane olabilir. Tek nefeste kırılırsa 7.6-7.8 olabilir.’’
TSUNAMİ BEKLENTİSİNİ UZMAN İSİM YANITLADI
Depremin ardından tsunaminin olabileceğini ve bu tsunaminin 5 ile 8 metre arasında gerçekleşebileceğini ifade etti. Uzman isim bu durumun, Marmara’nın dibinde bir kayma yaşanırsa olacağını da belirtti ve açıklamalarına şu şekilde devam etti; ‘’Adalar'ın altı sağlamdır ama evinizi nasıl yaptığınıza bağlı, burnunuzun dibinde çünkü fay. Adalar'da yaşayanların dikkat etmesi lazım, evlerini kontrol ettirmeleri gerekiyor. Avcılar'da bir kil tabakası var, semt o kil tabakasının üstünde kayıyor. Avcılar zaten sürekli denize doğru kayıyor. Fatih, Suriçi -Suriçi'nin altı neojendir, içinde Bakırköy formasyonunun olduğu yerler varsa oralar sakattır. Suriçi, Avcılar'a nazaran çok daha iyi durumda. Bakırköy, Florya, Zeytinburnu felaket. Kemerburgaz altı kum olduğu için tehlikeli, buna Kilyos'u da ilave edebiliriz. Küçükçekmece, Zeytinburnu ve Avcılar kadar tehlikeli, Silivri tehlikeli, Çatalca içerilerdeysen o kadar tehlikeli değil, ne kadar içeride olduğuna bağlı.’’