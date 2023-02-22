Prof. Dr. Celal Şengör İstanbul depremi hakkında konuştu: İşte sağlam zemine sahip olan ilçeler

TSUNAMİ BEKLENTİSİNİ UZMAN İSİM YANITLADI

Depremin ardından tsunaminin olabileceğini ve bu tsunaminin 5 ile 8 metre arasında gerçekleşebileceğini ifade etti. Uzman isim bu durumun, Marmara’nın dibinde bir kayma yaşanırsa olacağını da belirtti ve açıklamalarına şu şekilde devam etti; ‘’Adalar'ın altı sağlamdır ama evinizi nasıl yaptığınıza bağlı, burnunuzun dibinde çünkü fay. Adalar'da yaşayanların dikkat etmesi lazım, evlerini kontrol ettirmeleri gerekiyor. Avcılar'da bir kil tabakası var, semt o kil tabakasının üstünde kayıyor. Avcılar zaten sürekli denize doğru kayıyor. Fatih, Suriçi -Suriçi'nin altı neojendir, içinde Bakırköy formasyonunun olduğu yerler varsa oralar sakattır. Suriçi, Avcılar'a nazaran çok daha iyi durumda. Bakırköy, Florya, Zeytinburnu felaket. Kemerburgaz altı kum olduğu için tehlikeli, buna Kilyos'u da ilave edebiliriz. Küçükçekmece, Zeytinburnu ve Avcılar kadar tehlikeli, Silivri tehlikeli, Çatalca içerilerdeysen o kadar tehlikeli değil, ne kadar içeride olduğuna bağlı.’’