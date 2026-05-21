Prof. Dr. Doğan Perinçek o fayı işaret etti: "Önümüzdeki 2 yıl daha sürecek"
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde dün saat 09.00'da, yerin 7.03 kilometre derinliğinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Çevre iller Kahramanmaraş ve Diyarbakır başta olmak üzere toplam 5 ilde yoğun şekilde hissedilen bu sarsıntının ardından, saat 10.21'de ise yerin 12.1 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydedildi.
Yaşanan sarsıntıların ardından Malatya Valisi Seddar Yavuz, il genelinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Vali Yavuz, “Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.” ifadelerini kullandı.
"Yürekkaya Fayını 1987 ve 1989 Yıllarında Tanımladık"
Depremin ardından önemli değerlendirmelerde bulunan Yer Bilimleri Profesörü Doğan Perinçek, sarsıntının 6 Şubat 2023 depremlerinin olağan bir artçısı olduğunu ve endişe edilecek bir durum görmediğini belirtti.
Dünkü depremin Doğu Anadolu Fayı (DAF) üzerinde değil, Elazığ Fayı yakınlarındaki Yürekkaya Fayı'nda gerçekleştiğini vurgulayan Perinçek, şunları kaydetti:
“Elazığ ve Yerlikaya faylarını, 1984 yılında iki arkadaşım Yılmaz Günay ve Hüseyin Kozlu ile çalışıp 1987 yılında yayınladığımız makalemizde tanıtmıştık. Ne yazık ki Hüseyin Kozlu’yu 10 gün önce kaybettim; Yılmaz Günay kardeşimi ise yıllar önce kaybetmiştim.
Yürekkaya Fayını ise ilk defa 1989 yılında tanımladık (Perinçek, Günay, Kozlu 1989). Hatırlanacağı üzere, 27 Aralık 2020 tarihli 5.6 büyüklüğündeki deprem de yine bu Yürekkaya Fayı üzerinde olmuştu (Perinçek 2020). Bu fay, Fırat Nehrini yaklaşık 2 kilometre sola atmıştır; benzer atımlar daha doğudaki dere yataklarında da görülmektedir.”
"Bu Büyüklükteki Artçılar 2 Yıl Daha Sürebilir"
1984 yılında haritalandırıp 1987'deki makaleleriyle jeoloji camiasına sundukları Elazığ Fayı'nın, 2023 depremlerinde DAF ana kolunda yaşanan sarsıntı sayısına yakın deprem ürettiğini belirten Prof. Dr. Perinçek, artçıların önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini ifade etti.
Perinçek, “Yürekkaya Fayı bu yıl, 27 Nisan 2026 tarihinde de 4.2 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem ile iki küçük artçı yaratmıştı. Benzer artçıları Sındırgı ve Simav depremlerinde de görüyoruz; orada da zaman zaman 4-5 büyüklüğünde depremler oluyor. 6-7'den büyük depremlerin artçıları 2 ila 4 yıl kadar sürebilir, bu büyüklükteki artçı depremleri önümüzdeki iki yıl daha zaman zaman görebiliriz.” uyarısında bulundu.