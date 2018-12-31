İzmir'de metro şantiyesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalarak yaşamını yitiren DEÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'nın cenazesi defnedildi

İzmir'de, metro inşaatı şantiyesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'nın (64) cenazesi toprağa verildi.



Prof. Dr. Büyükyazı için DEÜ Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.



Basına kapalı gerçekleşen törene, Büyükyazı'nın eşi DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Münevver Büyükyazı'nın yanı sıra DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, akademisyenler, üniversite çalışanları ve öğrenciler katıldı.



Daha sonra Narlıdere Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.



Büyükyazı'nın eşi Münevver ile kızı Büşra (15) Büyükyazı cami avlusunda taziyeleri kabul etti.



Büşra Büyükyazı zaman zaman annesinin omzuna başını koyarak gözyaşı döktü.



Cenaze namazına Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Himmet Konur, DEÜ Genel Sekreteri Saip Tiryakioğluda da katıldı.



Prof. Dr. Büyükyazı'nın cenazesi, Yeni Köy Mezarlığı'na defnedildi.



Büyükyazı, dün Narlıdere'deki metro inşaatı şantiyesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmişti.

