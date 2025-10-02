Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Ölü faylar dirildi, o illere dikkat!

Sözbilir, incelemelerinin ardından bölgedeki geçmiş depremlere de değindi: “Simav zonu 200 kilometre uzunluğunda. Fayın doğu kısmında 1970 yılında Gediz’de 7.2 büyüklüğünde bir deprem oldu ve ciddi can ve mal kayıpları yaşandı. Bu nedenle fay zonu üzerinde 7.2 büyüklüğünde depremlerin olma olasılığı bulunuyor.”