Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Ölü faylar dirildi, o illere dikkat!

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ve Kütahya Simav'da yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremlerin Simav Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.

ÖLÜ FAYLAR ARTIK AKTİF

Prof. Dr. Sözbilir, “Fay zonu üzerinde irili ufaklı birçok fay bulunuyor. Bunların önemli bir kısmı, jeolojik anlamda ‘ölü fay’ dediğimiz faylar. Son yaşanan depremlerle birlikte bu ölü faylar aktif oldu” dedi.

GEÇMİŞ DEPREMLER VE RİSKLER

Sözbilir, incelemelerinin ardından bölgedeki geçmiş depremlere de değindi: “Simav zonu 200 kilometre uzunluğunda. Fayın doğu kısmında 1970 yılında Gediz’de 7.2 büyüklüğünde bir deprem oldu ve ciddi can ve mal kayıpları yaşandı. Bu nedenle fay zonu üzerinde 7.2 büyüklüğünde depremlerin olma olasılığı bulunuyor.”

ARTÇILARIN SAYISI ARTIYOR

10 Ağustos’ta Sındırgı’da yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem ve artçıları halen devam ediyor. Sayıları 12 bini geçen artçılara, 28 Eylül’de Simav’da gerçekleşen 5.4 büyüklüğündeki deprem ve 500’ü aşkın artçı deprem eklendi. 

Prof. Dr. Sözbilir, bu üç farklı büyüklükteki depremin aynı fay zonu üzerinde gerçekleştiğini vurguladı.

DEPREM FIRTINASI BİRKAÇ AY SÜREBİLİR

Sözbilir, “Simav Fay Zonu üzerindeki ölü faylar artık aktif ve deprem üretmeye başladı. 2011’de Naşa’nın kuzeydoğusunda yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem de 28 Eylül’deki Simav depremini tetiklemiş olabilir. Sındırgı ve Simav’daki ana şoktan sonra 4-4.5 büyüklüğünde artçı deprem fırtınası birkaç ay sürebilir” dedi.

HER BÖLGEYE ENSTİTÜ KURULMALI

Prof. Dr. Sözbilir ayrıca Türkiye’deki deprem uzmanı sayısının yetersizliğine dikkat çekerek, her bölgeye Kandilli benzeri enstitülerin kurulması gerektiğini belirtti. Böylece depremlerin arazi çalışmalarıyla değerlendirilmesi ve risklerin azaltılması konusunda uzman kişiler yetiştirilebileceğini söyledi.

