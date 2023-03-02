Prof. Dr. Naci Görür hangi illerde deprem bekliyor?
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası 11 il fiziksel olarak etkilendi. Yaşanan felaket sonrasında ülkede deprem tartışmaları yeniden gündeme oturdu. Uzman isimler yakından takip ediliyor.
PROF. DR. NACİ GÖRÜR'ÜN İŞARET ETTİĞİ NOKTALARDAN BİR TANESİ DE İSTANBUL, PEKİ AMA İSTANBUL HAKKINDA NE SÖYLEDİ?
Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için endişe duyduğunu belirtti ve şunları ifade etti:
- İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum.
Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremlerinin periyodları için öyle konuştu:
İstanbul deprem tarihi son dönemin en çok merak edilenler arasında başı çekti. İstanbul'da bir çok küçük sarsıntının dışında 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999'da meydana gelen depremler öne çıktı. Son 500 yılda ise 1509 ve 1766 İstanbul depremleri en yıkıcı felaketler olarak kayıtlara geçti.
PROF DR. NACİ GÖRÜR HANGİ İLLERDE DEPREM BEKLİYOR?
Görür, Yedisu fayına dikkat çekti ve şunları ifade etti:
- Yedisu Fayı Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) doğu kesiminde, Erzincan Havzasının doğusu ile Bingöl iline bağlı Yedisu ilçesi arasında yer alır. 20.yy'da iki bölge dışında KAF'nın hemen hemen tümü büyük depremler üreterek kırılmıştır. Kırılmayan iki kesimden biri Marmara, diğeri ise Yedisu sismik boşluğu olarak bilinir.
Prof. Dr. Naci Görür İzmir depremi hakkında şu ifadeleri kullandı:
- İzmir'de olan depremler genelde 6.0'lar mertebesinde. Yani 6.6 6.2 ve daha düşük olabiliyor. Tarihi dönemlerde büyük depremler vaaz edilmiş ama ben onun İzmir Yarımadası'nda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İzmir'in bir şanssızlığı var. Ege Denizi'nde de bir deprem olsa İzmir'e mal ediliyor. Bakın Sisam'da oldu deprem 6.8 Yunanistan'da oldu İzmir depremi diye biliyoruz biz. Benim inancım İzmir büyük olasılıkla çoğunlukla 6.0'lar mertebesinde olacaktır. Yani İzmir'de 7.0 üzerindeki deprem tahmin ediyorum ki ender olabilir. O da İzmir Fayı'nın çalışmasına bağlı olarak.