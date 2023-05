Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremi için son tarihi verdi

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ozan Duygulu moderatörlüğünde "Toplum ve Afet Riski Yönetimi" semineri yapıldı. Seminerin konuğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremi için çok çarpıcı uyarıla yaptı ve tarih verdi. Görür, Türkiye'nin en önemli gündeminin deprem olması gerektiğini vurgulayarak, fay tartışmasının da bilim insanlarına bırakılması gerektiğini aktardı.

Bilim insanlarının da bunu medyanın önünde tartışmaması gerektiğine işaret eden Görür, şu ifadeleri kullandı:

- Bu tartışmalardan dolayı asıl çözüme gidemiyoruz. Bizim kabul etmemiz gereken bir gerçek var. Türkiye bir deprem ülkesidir. Her an her yerde büyük depremler olabilir. Binlerce insanımızı bir gecede kaybedebiliriz.