Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremi için son tarihi verdi

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ozan Duygulu moderatörlüğünde "Toplum ve Afet Riski Yönetimi" semineri yapıldı. Seminerin konuğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremi için çok çarpıcı uyarıla yaptı ve tarih verdi. Görür, Türkiye'nin en önemli gündeminin deprem olması gerektiğini vurgulayarak, fay tartışmasının da bilim insanlarına bırakılması gerektiğini aktardı.

"BİNLERCE İNSANIMIZI BİR GECEDE KAYBEDEBİLİRİZ"

Bilim insanlarının da bunu medyanın önünde tartışmaması gerektiğine işaret eden Görür, şu ifadeleri kullandı:

- Bu tartışmalardan dolayı asıl çözüme gidemiyoruz. Bizim kabul etmemiz gereken bir gerçek var. Türkiye bir deprem ülkesidir. Her an her yerde büyük depremler olabilir. Binlerce insanımızı bir gecede kaybedebiliriz.

Görür, kentleri depreme dirençli hale getirmenin altı bileşeninin olduğuna dikkati çekerek, bunların yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, çevre-ekosistem ve ekonomi olduğunu anlattı. İl yönetimleri ve mekan kullanımının mikrobölgeleme çalışmaları çerçevesinde yapılmasının önemine işaret ederek, bu çalışmaların ağırlıklı olarak 1999 depreminden sonra yapıldığını aktardı.

O dönem bir ilçenin mikrobölgeleme çalışmalarının 20-25 milyon dolar tutuğunu dile getiren Görür, bu çalışmaların bütün Türkiye'de yapılması gerektiğini belirtti. Geliştirme çalışmaları süren erken sistemlerin esas amacının doğalgaz, su, elektrik gibi stratejik kurumlarda önden sistemlerde kesinti sağlayarak güvenlik önemlerini artırmak olduğunu anlattı.

"EN İYİ İHTİMAL 2044..."

Bugünkü teknolojiyle deprem dirençli kentler yapmanın hiç zor olmadığını belirten Görür, şunları kaydetti:

- Olası bir İstanbul depreminde kanalizasyon ve içme suyu sistemlerinin zarar görebileceğini görüyoruz. Buna göre sistem düzeltme çalışmaları yürütmeye başladık. Bu, Türkiye'de bir ilk. Ciddi bir şekilde çalışmaya başlarsak, biz İstanbul'u deprem dirençli hale dönüştürebiliriz.