Prof. Dr. Naci Görür o şehri işaret etti: ''Endişeliyiz"
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası vatandaşlar merak içerisinde. Bir sonraki deprem nerelerde olabilir. Özellikle Prof. Dr. Naci Görür yakından takip ediliyor. Daha önce yaptığı tahminlerle gündeme gelen Naci Görür yeni açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin öncesinde defaatle uyarıda bulunan Naci Görür, “Bu, geliyorum diye bağıran bir depremdi. Ama anlaşılan uyarılara rağmen bir şey yapılmamış. Yapılsaydı böyle olmazdı” ifadelerini kullandı.
Prof.Dr. Görür, son olarak, İzmir ile ilgili endişelerini dile getirdi. İzmir'de aktif fayların olduğuna dikkat çeken Görür, çevresin oluşan depremler sonucunda stres yüklenebileceğini belirtti.
Çok az kentte bu kadar aktif fay olduğunu vurgulayan Naci Görür, olası bir depremde sonuçların ağır olabileceğini söyledi:
- İzmir'den kuşkumuz var. Bunu dediğimizde, ‘Hemen yarın deprem olacak, eve girmeyin' demiyoruz. İzmir'den endişemiz var. Neden? Canlı faylar var. Canlı fay demek, günün birinde tekerrür periyodu doğduğunda harekete geçip deprem üretebilir.
- Bu faylar özellikle çevrede olan faylarla tetiklenebilir, stresleri artmış olabilir. Daha önce Sisam'da olan depremde, bu fayların önemli bir kısmı yüklendi. Kendileri zaten bir stres, zaman geçtikçe yüklüyorlar. Bir de çevredeki depremlerden stres geldiği zaman yükleniyorlar.
- Artık fay-deprem tartışmasını bırakalım, İzmir gerçek anlamıyla deprem kenti. Çok az kentte bu kadar az aktif fay sistemi var, bunlar bugün olmazsa yarın, elbet deprem yaratacak.
- O zaman üzüleceğiz. Sisam depreminde 70-80 kilometre mesafede 117 kişi öldü. Burayı deprem dirençli yapmak lazım.