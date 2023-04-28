Prof. Dr. Naci Görür'den kritik Adana uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- Kaygılarınızı anlıyorum ama mümkün olduğunca insanımıza yararlı olacak, onları doğru yönlendirecek konular üzerinde duralım. Maraşta 7,5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı ama onun batı- güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF’ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık. Amaç doğru şeyler yapmak, yerleşim yerlerimizi deprem dirençli yapmak.