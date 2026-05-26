Prof. Dr. Naci Görür'den Adana ve Osmaniye depremleri sonrası açıklama: "Oraya doğru ilerliyor!"
Türkiye'nin güneyinde art arda yaşanan sarsıntılar sonrası gözler yeniden aktif fay hatlarına çevrildi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 2023 Kahramanmaraş felaketinin yarattığı stres transferine dikkat çekerek sismik hareketliliğin geniş bir alanı etkileyebileceği yönünde uyarılarda bulundu.
Bölgede endişeyi artıran son sarsıntıların büyüklüğü ve merkez üssü hakkında kurumlar farklı veriler paylaştı. AFAD, depremin merkez üssünü Osmaniye’nin Sumbas ilçesi ve büyüklüğünü 4,2 olarak kayıtlara geçerken; Kandilli Rasathanesi sarsıntının merkez üssünü Adana’nın Feke ilçesine bağlı Akoluk bölgesi olarak duyurdu.
Meydana gelen bu hareketliliğin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bir gün önce Adana’da yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, yeni sarsıntının da aynı sistem içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Depremlerin Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde, Savrun ve Saimbeyli fayları arasında gerçekleştiği bilgisini veren Görür, 2023 Kahramanmaraş depremlerinin bölgede ciddi bir stres transferi oluşturduğunu belirtti.
Meydana gelen bu enerji birikiminin zamanla farklı fay segmentlerini etkileyebileceğinin altını çizen Görür, Adana Havzası çevresindeki hareketliliğin yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.
Sürecin yönelimine dair değerlendirmelerde bulunan uzman isim, "Depremler Adana Havzası’na doğru ilerliyor" ifadesini kullandı. Uzmanların genel görüşü ve değerlendirmelerine göre, Adana Havzası çevresinde oluşabilecek yeni stres birikimleri, ilerleyen dönemde bölgede farklı büyüklüklerdeki depremleri tetikleme potansiyeli taşıyor.
Prof. Dr. Naci Görür, süreci değerlendirirken sadece fay hatlarındaki jeolojik hareketliliğe odaklanmadı, aynı zamanda şehirlerin mevcut fiziki hazırlık seviyesini de gündeme getirdi.
Adana’nın mevcut deprem gerçeği göz önüne alınarak kentsel planlamasının yeniden yapılması gerektiğini belirten Görür, sürece ilişkin beklentisini "Deprem dirençli Adana’ya ihtiyaç var" sözleriyle özetledi.