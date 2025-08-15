Prof. Dr. Naci Görür’den depremi uyarısı: O bölge tehlike altında!

Ataşehir Belediyesi, deprem riskine karşı halkı bilinçlendirmek amacıyla jeolog ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün konuşmacı olduğu bir söyleşi düzenledi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Prof. Dr. Naci Görür’den depremi uyarısı: O bölge tehlike altında!
Yayınlanma: Güncellenme:

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin yıl dönümü ve Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Marmara Bölgesi’ndeki deprem riski masaya yatırıldı, alınması gereken önlemler detaylı şekilde paylaşıldı.

“Beklenen Deprem En Az 7.2 Şiddetinde”

Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir Sındırgı depreminin beklenen büyük Marmara depremi olmadığını vurgulayarak,

“Bizim beklediğimiz deprem en az 7.2 şiddetinde. İnsanlarımız tedbir almayı ve talep etmeyi bırakırsa yazık olur” dedi.

İstanbul’un deprem riski hakkında önemli uyarılarda bulunan Görür, Avrupa Yakası’nın zemin yapısının Anadolu Yakası’na kıyasla daha zayıf olduğunu, bu nedenle olası büyük depremde Avrupa Yakası’nda hasarın daha fazla olacağını belirtti.

“Ataşehir, nispeten daha sağlam zeminde bulunuyor. Ancak bu, tedbirsiz olunabileceği anlamına gelmez” dedi.

“Depremi Durduramazsınız Ama Hasarı Önleyebilirsiniz”

Fayların doğaları gereği deprem üretmek zorunda olduğunu hatırlatan Görür, Kamçatka’da kısa süre önce yaşanan güçlü depreme rağmen can kaybı olmamasını örnek gösterdi:

“Deprem dirençli kentler inşa eden ülkeler — ABD, Japonya, Çin, Endonezya, Brezilya, Tayvan ve İtalya gibi — felaketi en aza indiriyor. Biz de bunu başarabiliriz.”

Görür, Türkiye’de depremin gündemden hızla düşmesinin en büyük sorunlardan biri olduğunu belirterek,

“Her gün deprem konuşmamız gerekmiyor ama ülkeyi depreme hazırlayanlar ara vermeden, uzun yıllar boyunca çalışmalı” ifadelerini kullandı.

Son dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesiSon dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesiYurt
Deprem paniği: USGS 6.3 şiddetini duyurduDeprem paniği: USGS 6.3 şiddetini duyurduDünya
deprem marmara
Günün Manşetleri
7 ayda 1 trilyon lirayı aştı!
Türk mühendislerin tasarladığı askeri vagonlar TSK'ya teslim edildi!
CHP'de neler oluyor?
Tek kullanımlık plastikler tarihe karışıyor
İşte taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi
Bu şehirde sigara içmek tarih oluyor!
Nazım Hikmet’in çizdiği portredeki sır
Antalya Büyükşehir’de rüşvet operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde dev operasyon
Orman yangınları devam ediyor
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı
Akaryakıtta indirim rüzgarı: 15 Ağustos akaryakıt tablosu Akaryakıtta indirim rüzgarı: 15 Ağustos akaryakıt tablosu
Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Altın yeniden yükseliyor: İşte 15 Ağustos 2025 güncel fiyatlar Altın yeniden yükseliyor: İşte 15 Ağustos 2025 güncel fiyatlar
Son dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesi Son dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesi