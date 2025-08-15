Prof. Dr. Naci Görür’den depremi uyarısı: O bölge tehlike altında!

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin yıl dönümü ve Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Marmara Bölgesi’ndeki deprem riski masaya yatırıldı, alınması gereken önlemler detaylı şekilde paylaşıldı.

“Beklenen Deprem En Az 7.2 Şiddetinde”

Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir Sındırgı depreminin beklenen büyük Marmara depremi olmadığını vurgulayarak,

“Bizim beklediğimiz deprem en az 7.2 şiddetinde. İnsanlarımız tedbir almayı ve talep etmeyi bırakırsa yazık olur” dedi.

İstanbul’un deprem riski hakkında önemli uyarılarda bulunan Görür, Avrupa Yakası’nın zemin yapısının Anadolu Yakası’na kıyasla daha zayıf olduğunu, bu nedenle olası büyük depremde Avrupa Yakası’nda hasarın daha fazla olacağını belirtti.

“Ataşehir, nispeten daha sağlam zeminde bulunuyor. Ancak bu, tedbirsiz olunabileceği anlamına gelmez” dedi.

“Depremi Durduramazsınız Ama Hasarı Önleyebilirsiniz”

Fayların doğaları gereği deprem üretmek zorunda olduğunu hatırlatan Görür, Kamçatka’da kısa süre önce yaşanan güçlü depreme rağmen can kaybı olmamasını örnek gösterdi:

“Deprem dirençli kentler inşa eden ülkeler — ABD, Japonya, Çin, Endonezya, Brezilya, Tayvan ve İtalya gibi — felaketi en aza indiriyor. Biz de bunu başarabiliriz.”

Görür, Türkiye’de depremin gündemden hızla düşmesinin en büyük sorunlardan biri olduğunu belirterek,

“Her gün deprem konuşmamız gerekmiyor ama ülkeyi depreme hazırlayanlar ara vermeden, uzun yıllar boyunca çalışmalı” ifadelerini kullandı.