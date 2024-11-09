Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için uyarı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından, İstanbul'da pek çok hastane tahliye edilmeye başlamıştı. Tahliye edilenler arasında Çapa ve Cerrahpaşa gibi İstanbul'un köklü hastanelerinin yanı sıra İstanbul'daki pek çok sağlı kurumu yer almıştı. Konuyla ilgili Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür önemli bir uyarıda bulundu. Görür, "Kentin ne duruma düşeceğini düşünün" diyerek bir kez daha deprem dirençli kentlerin yaratılmasına dikkat çekti.

'BU İNSANLARIN SAĞLIK DURUMUNU NASIL ETKİLEYECEK?'

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu kez depreme dayanıklı olmamaları nedeniyle tahliye edilen hastaneleri ele aldı. Görür konu hakkında önemli uyarılarda bulundu. İstanbul'da tahliye edilen hastanelere dikkat çeken Görür açıklamasında şu ifadelere yer verdi: