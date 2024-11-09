Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için uyarı

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da depreme dirençli olmadığı için tahliye edilen hastanelerle ilgili önemli uyarılarda bulundu. 'Bir kentin tüm fonksiyonları ile çalışması da yaşam için önemlidir' diyen Görür, bu durumun yol açacağı sıkıntılara değindi

Mert Sagit Mert Sagit
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için uyarı
Yayınlanma:

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından, İstanbul'da pek çok hastane tahliye edilmeye başlamıştı. Tahliye edilenler arasında Çapa ve Cerrahpaşa gibi İstanbul'un köklü hastanelerinin yanı sıra İstanbul'daki pek çok sağlı kurumu yer almıştı. Konuyla ilgili Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür önemli bir uyarıda bulundu. Görür, "Kentin ne duruma düşeceğini düşünün" diyerek bir kez daha deprem dirençli kentlerin yaratılmasına dikkat çekti.

'BU İNSANLARIN SAĞLIK DURUMUNU NASIL ETKİLEYECEK?'

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu kez depreme dayanıklı olmamaları nedeniyle tahliye edilen hastaneleri ele aldı. Görür konu hakkında önemli uyarılarda bulundu. İstanbul'da tahliye edilen hastanelere dikkat çeken Görür açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

- İstanbul’da kimi hastaneler deprem dayanıklı olmadıkları için bir bir kapanıyorlarmış. Bunun insanların sağlık durumunu nasıl etkileyeceği ve kentin ne duruma düşeceğini düşünün. Evet bazı sorunlar çok daha önemlidir ama bir kentin tüm fonksiyonları ile çalışması da yaşam için önemlidir. Bugün anlamakta zorluk çektiğimiz siyaseti ve didişmeyi bir tarafa bırakın da gelin tüm kentlerimizi deprem dirençli yapalım. Bu mümkündür.
En popüler ikinci el otomobil markaları açıklandı!En popüler ikinci el otomobil markaları açıklandı!Otomobil
Prof. Dr. Naci Görür istanbul depremi
Günün Manşetleri
Ne yediğinizi biliyor musunuz? İşte Taklit ve tağşişli ürün 737 ürün
Mansur Yavaş'tan konser ücreti açıklaması
Can kaybı 43 bin 508’e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı
Yıl sonu enflasyon tahminleri yükseltildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyımlarla ilgili açıklama
Galatasaray'a Icardi'den kötü haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili açıklama
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın başkanlığı kazanmasını değerlendirdi
Çok Okunanlar
KPSS şartı yok! Memurluk başvuruları başladı KPSS şartı yok! Memurluk başvuruları başladı
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
Altın Yorumcusu İslam Memiş’ten Uyarı: "İki hafta sonrasına dikkat" Altın Yorumcusu İslam Memiş’ten Uyarı: "İki hafta sonrasına dikkat"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı
1 milyon TL konut kredisinin faizi düştü: İşte geri ödenecek rakam 1 milyon TL konut kredisinin faizi düştü: İşte geri ödenecek rakam