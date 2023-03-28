Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı: Bölgedeki faylar ve olası depremler
Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, fayları ve deprem beklenen yerleri açıkladı. Tüysüz, Malatya-Ovacık hattına ve Bingöl'e dikkat çekti.
6 Şubat Maraş ve 20 Şubat Hatay depremlerinin ardından deprem uzmanları Türkiye'deki fay hareketliliğine dikkat çekiyor.
Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, fayları ve deprem beklenen yerleri açıkladı. Malatya-Ovacık hattına ve Bingöl'e dikkat çekti. Tüysüz, sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
"6 ŞUBAT GİBİ BİR DEPREM YAŞANMAYACAK"
- Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Hatay’dan çok soru geliyor, mevcut durumu kısaca özetleyeyim. Bölgedeki hiçbir ilimizde, ilçemizde yüzlerce yıl bir daha 6 Şubat gibi bir deprem yaşanmayacak.
- Artçılar uzun sürecek, ne zaman biteceğini bilemeyiz, belki aylar belki yıllar sonra. Bazı artçılar ana şoktan onlarca yıl sonra olabilir, büyüklükleri ana şokun bir altına kadar çıkabilir. Bu tür artçıların olması kuvvetli bir olasılıktır, ancak mutlaka olacağı da söylenemez.
"ARTÇILAR GENİŞ BİR ALANA YAYILIYOR"
- Artçı depremlerin dağılımı a) Kırılan fayı, b) üzerine gerilim aktarılan (tetiklenen) bölgeleri gösterir. Göksun batısından Malatya’ya, Samandağ’dan Pütürge’ye ve Narlı’dan Pazarcık’a uzanan hatları görüyorsunuz, bu hatlar boyunca bir daha deprem beklemiyoruz, bunlar kırıldı.
- Göksun’dan batıya doğru artçılar geniş bir alana yayılıyor. Bu bölgeye Ekinözü depremi sonrasında gerilim aktarıldığını daha önce söyledik. Burada bir hat Savrun fayının kuzey ucunu kaplıyor, bu fay küçük depremlerle kısmen kırılmış olabilir.
- Bir hat da güneyde Kurucaova, Tekir ve Çağlayan’a doğru doğru uzanıyor. Artçıların sürmesi burada gerilimin bitmediğini gösteriyor. Buradaki fayların geçmişini, hızlarını çok iyi bilmiyoruz. Bu bölgede 5-6 gibi depremler çok sürpriz olmaz, ama zamanı ya da olacağı kesin değildir.