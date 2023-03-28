Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı: Bölgedeki faylar ve olası depremler

"6 ŞUBAT GİBİ BİR DEPREM YAŞANMAYACAK"

- Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Hatay’dan çok soru geliyor, mevcut durumu kısaca özetleyeyim. Bölgedeki hiçbir ilimizde, ilçemizde yüzlerce yıl bir daha 6 Şubat gibi bir deprem yaşanmayacak.

- Artçılar uzun sürecek, ne zaman biteceğini bilemeyiz, belki aylar belki yıllar sonra. Bazı artçılar ana şoktan onlarca yıl sonra olabilir, büyüklükleri ana şokun bir altına kadar çıkabilir. Bu tür artçıların olması kuvvetli bir olasılıktır, ancak mutlaka olacağı da söylenemez.