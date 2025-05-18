Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Yaz ne zaman başlayacak?
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yaz sıcaklıklarının ne zaman başlayacağını açıkladı. Şen, "20 Mayıs'tan sonra İstanbul yazı hissedecek. Sıcaklıklar hızla artacak, yağışlar ise yurdu terk edecek," dedi. İşte il il hava durumu tahminleri ve uzman açıklamaları...
Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre, İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar hafta sonu boyunca devam edecek. Özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde sağanakların etkili olacağını belirten Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 20 Mayıs'tan itibaren İstanbul'da yaz sıcaklıklarının başlayacağını duyurdu.
Ekonomim'e göre Şen, "Pazar günü İstanbul dahil Marmara ve Karadeniz'de hafif yağışlar var. Ama öyle şiddetli bir yağmur değil, dışarı çıkabilirsiniz. Romantik bir hava, biraz ıslanmak kimseye zarar vermez," dedi.
YAĞIŞLAR GİDİYOR, SICAKLIKLAR GELİYOR
Özellikle Güney Marmara ve Batı Akdeniz'de hafta sonu fırtına beklendiğini söyleyen Şen, diğer bölgelerde yağışların azalacağını ifade etti.
Prof. Dr. Şen, "Pazartesi günü yağış bitiyor, sadece Doğu Karadeniz'de hafif yağışlar devam edecek. Çarşamba gününden sonra ise Türkiye genelinde hava sıcaklıkları ciddi şekilde artış gösterecek," diye konuştu.
Prof. Dr. Orhan Şen'in açıkladığı tahminlere göre, önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde sıcaklıklar artış gösterecek.
İzmir: 32-33 derece
Adana: 40 derece
Ankara: 30 derece
Osmaniye ve Hatay: 40 dereceyi geçecek
Marmara Bölgesi'nde de sıcaklıkların yükselmesi beklenirken, İstanbul'un hafta ortasından itibaren yaz sıcaklarını hissetmeye başlayacağı açıklandı.