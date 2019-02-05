İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya bölgesinde 7-8 Şubat 2019 tarihlerinde kar yağışının sürpriz yapabileceğini ifade etti. Şen, 8-9 Şubat 2019 tarihlerinde doğu bölgelerde havanın soğuk olacağı, yoğun kar yağışının etkili olabileceğinin altını çizdi. Orhan Şen, "Türkiye 1-2 haftadır güneyli hava akımlarının etkisi ile mevsim ortalamalarının üzerinde sıcaklıklarla geçti. Bundan dolayı aşırı yağışlar Akdeniz ve Ege de canımızı yaktı. Bahar geldi zannetmeyin. Şubat ayının ikinci yarısı kış şartları tekrar gelecektir. Batıda kar daha bitmedi." şeklinde konuştu

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, kar yağışının sürpriz yapabileceğini belirtti.



Şen, Trakya bölgesinde 7-8 Şubat 2019 tarihlerinde kar yağışının sürpriz yapabileceğini aktardı.



Ayrıca, Prof. Dr. Şen'e göre, 8-9 Şubat 2019 tarihlerinde doğu bölgelerde hava soğuk olacak.



Ek olarak, doğu bölgelerde yoğun kar yağışının etkili olabileceği bildirildi.



"KAR DAHA BİTMEDİ"



Türkiye'nin 1-2 haftadır güneyli hava akımlarının etkisiyle mevsim ortalamalarının üzerinde sıcaklıklarla geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen, "Bundan dolayı aşırı yağışlar Akdeniz ve Ege de canımızı yaktı. Bahar geldi zannetmeyin. Şubat ayının ikinci yarısı kış şartları tekrar gelecektir. Batıda kar daha bitmedi." şeklinde konuştu.



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