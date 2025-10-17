Prof. Dr. Orhan Şen’den kış uyarısı: İstanbul’a bu yıl kar yağacak mı?
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 2025–2026 kış mevsimine dair merak edilen tahminleri paylaştı. Şen, kışın bu yıl normale yakın geçeceğini, soğukların özellikle yılbaşından sonra etkili olacağını belirtti.
Türkiye, 2025 Eylül ayını mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla tamamladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, eylül ayı ortalama sıcaklığı 21,7 derece olarak ölçüldü. Bu değer, 1991–2020 dönemi normallerine göre 0,8 derece daha yüksek çıktı.
Böylece 2025 Eylül ayı, son 55 yılın en sıcak 11’inci eylülü olarak kayıtlara geçti.
Uzmanlara göre, özellikle Marmara ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar ortalamanın 2 derece üzerinde seyretti. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da ise sıcaklıklar mevsim normallerine yakın geçti.
“SONBAHAR SICAK GEÇECEK, KIŞ NORMALE DÖNECEK”
CNN Türk’e konuşan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak geçen eylülün ardından sonbahar aylarında da bu trendin süreceğini belirtti:
“Eylül ayı sıcak geçti, soğuk olmadı. Marmara ve Akdeniz bölgelerinde ortalamanın 2 derece üzerinde seyretti. Ekim ayının ilk yarısına baktığımızda da sıcaklıkların çoğunlukla ortalamanın üzerinde olduğunu görüyoruz. Sonbahar biraz sıcak geçecek gibi duruyor.”
Ancak Şen’e göre asıl değişim kış aylarında yaşanacak. Kutuplardaki polar vorteks (kutup girdabı) ve Sibirya yüksek basıncı üzerinde yaşanan hareketlilik, bu yıl kışın daha “denge içinde” geçeceğine işaret ediyor.
“BAHARA DOĞRU SARKAN BİR KIŞ BEKLENİYOR”
Prof. Dr. Şen, kış aylarına ilişkin genel tahminini şöyle açıkladı:
“Sibirya üzerindeki yüksek basınç bölgesindeki hareketlilik, kutuplardaki polar vorteksin zayıflayacağını gösteriyor. Bu da soğuk havanın güney enlemlere inebileceğine işaret ediyor. Henüz net değil ama mevcut veriler, kış aylarının normal bir seyirde geçeceğini gösteriyor. Kar yağışı ve soğukların bahara doğru sarkabileceğini tahmin ediyoruz.”
Uzman, “Bu kış çok sıcak olacak” veya “donacağız” yönündeki yorumlara da temkinli yaklaşılması gerektiğini belirterek, “Ne aşırı sıcak ne aşırı soğuk… Normal bir kış yaşayacağız” ifadesini kullandı.
“İSTANBUL’A BU YIL KAR YAĞACAK!”
Her kış öncesi olduğu gibi, en çok merak edilen sorulardan biri yine “İstanbul’a kar yağacak mı?” oldu.
Prof. Dr. Orhan Şen, bu soruya net bir yanıt verdi:
“Evet, İstanbul’da bu kış kar yağacak. Kaç gün sürecek? Muhtemelen 2–3 gün. Bunu ilerleyen haftalarda daha net söyleyebiliriz. Ancak yılbaşından sonra soğukların normale döneceğini, hatta kış soğuklarının mart ayına kadar etkili olacağını görebiliriz.”