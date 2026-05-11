Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Ege uyarısı! “Bölge gerilim altında”
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında dün saat 23.29'da Ege Denizi merkezli 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından, uzmanlardan bölgedeki fay hatlarının güncel durumuna ve artan sismik riske ilişkin peş peşe açıklamalar geldi.
Gece saatlerinde kaydedilen sarsıntının hemen sonrasında Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, kamuoyunda oluşan "Büyük deprem meydana gelir mi?" sorusuna açıklık getirdi.
Yaşanan sarsıntının tek başına büyük ve yıkıcı bir depremin habercisi olarak yorumlanamayacağını ifade eden Bektaş, bölgenin deprem riskini her şeye rağmen koruduğunu hatırlattı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden detaylı bir fay analizi paylaşan Prof. Dr. Bektaş, şu ifadeleri kullandı: “Ege’nin aktif gerilme rejimi içinde olağan sayılabilecek bir depremdir. Tek başına “büyük deprem habercisi” olarak yorumlanamaz.Ancak Ege Denizi - Uşak Deprem Kuşağı geçişinde gerilmenin sürdüğünü gösteriyor”
Bektaş'ın açıklamasında işaret ettiği Ege Denizi - Uşak Deprem Kuşağı, Batı Anadolu’nun aktif tektonik yapısı içerisinde yer alıyor ve bölgedeki sismik hareketliliği doğrudan etkileyen önemli jeolojik oluşumların başında geliyor.
Uşak çevresindeki sismik riskin artışında belirli fay kırıkları belirleyici rol oynuyor. Simav Fay Zonunun uzantıları olarak kabul edilen Abide, Banaz ve Elvanpaşa segmentleri ile kentin güneydoğusunda bulunan Sivaslı Fayı ve batısındaki Güre Fay Zonu bölgedeki tehlikeyi canlı tutuyor.
6 İL İÇİN RİSK ÇEMBERİ DARALIYOR
Bölgedeki tektonik aktiviteyi yakından takip eden Osman Bektaş, daha önce meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında da benzer şekilde uyarılarda bulunmuştu.
Ege Deprem Kümesi'nin etki alanını giderek genişlettiğine dikkat çeken uzman isim, "Batıda İzmir-Manisa, Doğuda Afyon-Isparta, Kuzeyde Kütahya, Güneyde Muğla'ya doğru genişleme eğilimi göstermektedir" diyerek söz konusu 6 ili doğrudan uyarmıştı.
Bektaş son değerlendirmesinde, Bodrum açıklarında kaydedilen bu son depremin, 6 büyüklüğündeki Girit depreminin genişleme ihtimalini de artırdığını belirtti.