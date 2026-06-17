Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Marmara Depremi sonrası korkutan uyarı! 91 yıllık gerilim birikti

Marmara Denizi'nde gece saatlerinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilerek kısa süreli endişeye yol açan 3.6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından uzmanlardan çok kritik uyarılar gelmeye başladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Marmara Depremi sonrası korkutan uyarı! 91 yıllık gerilim birikti
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 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre kaydedilen depremi masaya yatıran Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntının meydana geldiği fay hattına ve bölgedeki büyük tehlikeye dikkat çekti.

1999 İZMİT DEPREMİ ORAYA STRES TRANSFER ETTİ

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, gece yaşanan 3.6'lık depremin Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) Güney Kolu üzerinde gerçekleştiğini açıkladı. Bu kolun uzun süredir büyük bir enerji biriktirdiğini vurgulayan Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem, kendini 1935'ten beri gizleyen KAF'ın Güney Kolunda gelişti. 91 yıllık gerilim birikimi ve 1999 İzmit M7,4 depreminin batıya doğru yaptığı stres transferi birlikte değerlendirildiğinde, Güney kolda enerji birikiminin önemli ölçüde arttığı söylenebilir."

Uzmanlar, 1999 yılında yaşanan 7.4 büyüklüğündeki İzmit depreminin ardından yeraltındaki stres dengesinin değiştiğini ve bu durumun Güney Kol üzerindeki risk faktörünü makro düzeyde artırdığını belirtiyor.

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