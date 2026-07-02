Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Marmara için kritik uyarı: Çınarcık Çukuru aşırı gerilme altında

Kuzey Marmara’da meydana gelen 1912, 2011, 2012, 2019 ve 2025 deprem dizileri, sismik gerilmeyi batıdan doğuya doğru aktardı. Buna karşılık, 1935 Marmara Adası ve 1999 İzmit depremleri de doğudan batıya doğru bir gerilme transferi gerçekleştirdi. Bektaş'ın ortaya koyduğu bu modele göre Çınarcık Çukuru, her iki yönden gelen gerilme aktarımlarının ortasında bulunuyor.