Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan uyarı: Fay hattı geriliyor

Ercan, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Doğu Anadolu Fay Hattı ile kesiştiği ve Kafkasya parçasını 30 kilometre sola iten bir kırık üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

"Bölge Geriliyor, Ancak Yıkıcı Depremin Zamanı Belirsiz"

Prof. Dr. Ercan, söz konusu fay hattının büyük depremler üretebilecek kapasitede olduğunu ifade ederek, bölgenin gerilme yaşadığını vurguladı. Ancak yıkıcı bir depremin zamanlamasının tahmin edilmesinin mümkün olmadığını belirten Ercan, bu tür fay hatlarında gerilimin devam ettiğini, ancak kesin bir tarih öngörmenin mümkün olmadığını söyledi.