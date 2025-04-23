Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depremi 20 gün önceden bildi: Deprem sonrası açıklama yaptı!
İstanbul bugün peş peşe depremlerle sarsıldı. En büyüğü 6.2 olan depremlerin ardından artçılar sürerken gözler uzmanlardan gelen açıklamalara çevrildi.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un bugün yaşanan depremi 20 gün önceden tahmin ettiği ortaya çıktı. Uzmanların büyük deprem uyarısında bulunduğu İstanbul, en büyüğü 6.2 olan peş peşe sarsıntılarla sallandı.
Deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa dökülürken sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Depremde can kaybı olmaması sevindirirken vatandaşlar, bugün yaşanan depremin büyük İstanbul depremiyle ilgisi olup olmadığını merak ediyor.
Uzmanların depremin ardından yaptığı her açıklama dikkatle takip ediliyor.
İstanbul depremi sonrası Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 20 gün önceki açıklamaları yeniden gündem oldu. Üşümezsoy'un Kumburgaz ve Silivri için 6-6.5 büyüklüğünde deprem uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 20 gün önce yaptığı açıklamada, "Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir.
O anlamda ona dikkat etmek gerekir" uyarılarında bulundu.
Üşümezsoy aynı açıklamada, "Genel planda büyük deprem söz konusu değil." şeklinde konuşmuştu.
"MARMARA'DA DEPREMLER BİTTİ"
İstanbul'da bugün yaşanan deprem sonrası açıklama yapan Üşümezsoy,
"Başka deprem riski yok. Marmara'da bitti depremler" ifadelerini kullandı.