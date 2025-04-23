Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depremi 20 gün önceden bildi: Deprem sonrası açıklama yaptı!

İstanbul bugün peş peşe depremlerle sarsıldı. En büyüğü 6.2 olan depremlerin ardından artçılar sürerken gözler uzmanlardan gelen açıklamalara çevrildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depremi 20 gün önceden bildi: Deprem sonrası açıklama yaptı! - Resim: 1

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un bugün yaşanan depremi 20 gün önceden tahmin ettiği ortaya çıktı. Uzmanların büyük deprem uyarısında bulunduğu İstanbul, en büyüğü 6.2 olan peş peşe sarsıntılarla sallandı.

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depremi 20 gün önceden bildi: Deprem sonrası açıklama yaptı! - Resim: 2

Deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa dökülürken sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Depremde can kaybı olmaması sevindirirken vatandaşlar, bugün yaşanan depremin büyük İstanbul depremiyle ilgisi olup olmadığını merak ediyor.

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depremi 20 gün önceden bildi: Deprem sonrası açıklama yaptı! - Resim: 3

Uzmanların depremin ardından yaptığı her açıklama dikkatle takip ediliyor.

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depremi 20 gün önceden bildi: Deprem sonrası açıklama yaptı! - Resim: 4

İstanbul depremi sonrası Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 20 gün önceki açıklamaları yeniden gündem oldu. Üşümezsoy'un Kumburgaz ve Silivri için 6-6.5 büyüklüğünde deprem uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depremi 20 gün önceden bildi: Deprem sonrası açıklama yaptı! - Resim: 5

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 20 gün önce yaptığı açıklamada, "Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. 

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depremi 20 gün önceden bildi: Deprem sonrası açıklama yaptı! - Resim: 6

O anlamda ona dikkat etmek gerekir" uyarılarında bulundu.

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depremi 20 gün önceden bildi: Deprem sonrası açıklama yaptı! - Resim: 7

Üşümezsoy aynı açıklamada, "Genel planda büyük deprem söz konusu değil." şeklinde konuşmuştu.

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depremi 20 gün önceden bildi: Deprem sonrası açıklama yaptı! - Resim: 8

"MARMARA'DA DEPREMLER BİTTİ"

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depremi 20 gün önceden bildi: Deprem sonrası açıklama yaptı! - Resim: 9

İstanbul'da bugün yaşanan deprem sonrası açıklama yapan Üşümezsoy, 

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depremi 20 gün önceden bildi: Deprem sonrası açıklama yaptı! - Resim: 10

"Başka deprem riski yok. Marmara'da bitti depremler" ifadelerini kullandı.

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deprem uyarı