Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı açıklama: Marmara’da 7.8 büyüklüğünde deprem olur mu?
Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi’nde 7.8 büyüklüğünde bir deprem olacağı iddialarına yanıt verdi. Üşümezsoy, “Marmara Denizi’nde beklenen büyük deprem 17 Ağustos’ta oldu” diyerek tartışmalara son noktayı koydu.
İstanbul Beykent Üniversitesi, 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’ni gerçekleştirdi. Törene Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Erkan Çelik, Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel ve Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldı.
Açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel yaparken, yeni eğitim yılının ilk dersini Prof. Dr. Şener Üşümezsoy verdi.
Üşümezsoy, son dönemde sıkça gündeme gelen Marmara depremi senaryoları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
“KUZEY ANADOLU FAYI ADALAR’DAN GEÇMİYOR”
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, özellikle İstanbul ve Marmara çevresinde beklenen büyük deprem iddialarına katılmadığını belirtti. Üşümezsoy, “1999 depreminden sonra herkes ‘Büyük deprem geliyor’ diyerek Adaları işaret etti. Adalar dediğimiz bölge, kuzey-güney yönünde genişlerken çökme ile Silivri çukuru ve Tekirdağ çukuru gibi gerilmeli yapılardan oluşmuştur. Bu bölge günümüzde kuzeyden güneye, Kuzey Anadolu Fayı'nın sıkıştırmasıyla oluşmuş. Ama Adalar fayı gerildiği için aksine kat kat çöküyor. Dolayısıyla Kuzey Anadolu Fayı; Adalar'dan geçmiyor, Yalova - Çınarcık'tan geçiyor” dedi.
Üşümezsoy, İstanbul çevresinde sıklıkla dile getirilen “Adalar hattı kırılacak” söyleminin bilimsel bir temeli olmadığını savundu.
“7.8’LİK DEPREM İÇİN 400 KİLOMETRE GEREKİR”
Prof. Dr. Üşümezsoy, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerine atıfta bulunarak, büyük depremlerin oluşması için gereken jeolojik koşulları anlattı.
Üşümezsoy, “Marmara Denizi'nde boydan boya 180 kilometre fay kırılacak deyip de 8 büyüklüğünde deprem bekleyenler bir şey bilmiyor” diyerek, Marmara Denizi’nde bu büyüklükte bir deprem üretmeye yetecek kadar kırılma alanı bulunmadığını ifade etti.
Sözlerini şöyle sürdürdü:
“Eğer 1 km çapında yırtık meydana geliyorsa 4 büyüklüğünde deprem; 3 km çapında bir alan yırtılıyorsa, yani 10 kilometrekare, 5 büyüklüğünde deprem; 10 km+10 km yani 100 kilometrekarelik alan yırtılıyorsa 6 büyüklüğünde deprem; bin km'lik bir alan yırtılıyorsa 7 büyüklüğünde deprem; 10 bin km'lik alan yırtılıyorsa 8 büyüklüğünde deprem meydana gelir. 10 km derinlik olsa bin km uzunluk gerekir. Marmara'da 7.8 büyüklüğünde bir deprem olması için 400 km uzunlukta 15 km derinlikte bir yüzeyin yırtılması gerekiyor. Marmara Denizi 150 kilometre, 10 kilometre derinliği olmayan yerleri var. Burada nasıl olur da 10 bin kilometrelik yüzey yırtılır da büyük deprem olur.”
Üşümezsoy, Marmara Denizi’nin yapısal olarak 8 büyüklüğünde bir depremi üretebilecek ölçekte bir fay hattına sahip olmadığını vurguladı.
“BEKLENEN BÜYÜK DEPREM 17 AĞUSTOS’TA OLDU”
Prof. Dr. Üşümezsoy, Marmara’da yıllardır beklenen büyük depremin aslında 17 Ağustos 1999’da yaşandığını söyledi. “Yalova ile Yeşilköy arasındaki, Marmara Denizi'nin içindeki 65 km'lik fay 1894'te kırılmış. Bir kere kırıldıktan sonra yeniden kırılması için depremi oluşturan stresin yeniden büyümesi gerekir” diyen Üşümezsoy, şu ifadeleri kullandı:
“Marmara Denizi'nde daha önce kırılmış bir fay var. 100 yıldan beri beklediğimiz deprem 17 Ağustos'ta oldu. Bundan sonra Marmara Denizi'nde söylendiği gibi büyük bir fay yok.”