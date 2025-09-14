Prof. Dr. Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: 6.8’lik deprem riski var

Balıkesir’deki artçı sarsıntıların nedenini açıklayan Üşümezsoy, Sındırgı’daki fayın bazı bölümlerinin tam kırılmadığını belirtti. Bu nedenle artçıların devam ettiğini söyleyen uzman isim, söz konusu hareketliliğin büyük bir deprem riski taşımadığını vurguladı.

SİMAV FAYI İÇİN UYARI: 6.5–6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM POTANSİYELİ

Üşümezsoy, asıl riskin Simav Fayı’nda olduğunu belirterek bölgede 6.5 ile 6.8 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini açıkladı. Gediz, Demirci ve Sındırgı faylarının enerjilerini boşalttığını, ancak Simav Fayı’nın hala kırılmadığını söyledi.

“AMPUL” BENZETMESİYLE AÇIKLADI

Fay hatlarını “ampul” benzetmesiyle anlatan Üşümezsoy, Gediz Fayı’nın 1971’de 7.1’lik, Demirci Fayı’nın 1965’te 6.4’lük, Simav Fayı’nın ise 2011’de 5.9’luk bir depremle stres boşalttığını hatırlattı. Ancak Simav Fayı’nın halen risk taşıdığını vurguladı.

“SİMAV ÇOK DAHA AKTİF BİR FAY”

Üşümezsoy, Simav’ın bölgedeki en aktif faylardan biri olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Simav Dağı, fay düzlemi nedeniyle 1800 metre yüksekliğe ulaşmıştır. Burada yaşanan her 6.8 büyüklüğündeki deprem, bu yükselmenin bir sonucudur. Dolayısıyla Simav, gelecekte büyük bir deprem üretme potansiyeli taşıyor. Ancak bu durum ‘eli kulağında’ bir deprem anlamına gelmiyor.”