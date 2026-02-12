Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: Büyük deprem riski gerçekten bitti mi?
23 Nisan 2025'te Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi önceden tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul için korkulan senaryonun sona erdiğini savundu. Adalar fay hattının "ölü" olduğunu belirten Üşümezsoy, riskin asıl adresinin Silivri ve Kumburgaz olduğunu açıkladı.
Sözcü TV canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, milyonların merakla takip ettiği olası İstanbul depremine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.
23 Nisan 2025 tarihinde Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin yerini ve şiddetini tam isabetle bilmesiyle dikkatleri üzerine çeken Üşümezsoy, İstanbul genelinde büyük bir deprem beklentisinin bilimsel temelden uzak olduğunu öne sürdü.
RİSK SİLİVRİ VE KUMBURGAZ HATTINDA
Üşümezsoy, genel kanının aksine İstanbul merkezinde değil, daha batıda hareketlilik beklediğini duyurdu. Ünlü jeolog, deprem beklentisinin Silivri ile Kumburgaz arasındaki fay hattında yoğunlaştığını açıkladı.
"ADALAR HATTI ÖLÜ BİR FAYDIR"
Özellikle Adalar segmenti ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu hattın 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretecek enerji birikimine ve stres yüküne sahip olmadığını belirtti.
Kamuoyunda yıllardır süregelen korkunun yersiz olduğunu savunan Üşümezsoy, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’da deprem riski bitti. Adalar hattı ölü bir faydır ve bu gerçek herkes tarafından kabul edilmelidir."
Açıklamalarında bilimsel verilerin ötesinde deprem yönetimi politikalarına da değinen Üşümezsoy, yerel yönetimleri ve bazı uzmanları sert bir dille eleştirdi.
1999 depreminden bu yana belediyelerin "büyük deprem olacak" söylemi üzerinden uluslararası kuruluşlardan fon sağladığını iddia eden Üşümezsoy, elde edilen bu kaynakların deprem hazırlığı için doğru şekilde değerlendirilmediğini savundu.
Depreme dayanıklı binalar inşa etmenin inşaatçıların sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Üşümezsoy, fay hatlarını doğru okumanın ise bilimin görevi olduğunu vurgulayarak, yanlış fay modelleri üzerine politika inşa edilemeyeceğini sözlerine ekledi.