Prof. Ercan’dan o bölge için kritik uyarı: "Taşının!"

Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde son 3 günde meydana gelen artçı depremler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ercan, yaşanan depremlerle bölgedeki gerilimin tamamen boşalmadığını vurguladı.

Prof. Dr. Ercan, bölgede 4,6, 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde üç küçük depremin meydana geldiğini, daha önce yaşanan 6,1, 5,1 ve 5,0 büyüklüğündeki depremlere rağmen yerin hâlâ gerilimi atamadığını söyledi.

“YAPILAR YORGUN, HALK TEDİRGİN”

“Yer hâlâ ısınıyor, geri kalan gerilimi boşaltamıyor. Büyük bir deprem olması şaşırtır ama Sındırgı’daki yapılar yorgun” ifadelerini kullanan Ercan, halkın tedirgin olduğuna dikkat çekti.

“BİR AN ÖNCE TOKİ KONUTLARINA TAŞININ”

Prof. Dr. Ercan, Sındırgı’da yapılan TOKİ konutlarının sağlam ve güvenli bir bölgede inşa edildiğini belirterek, vatandaşlara bir an önce bu konutlara taşınmaları çağrısında bulundu.

